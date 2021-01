Un partisan de Trump allongé dans le bureau de Nancy Pelosi a été accusé d’avoir volé du courrier, il nie la plainte

Mercredi, pendant le chaos et la violence au Capitole américain qui ont commencé par les partisans de Donald Trump, un homme a fait irruption dans le bureau de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, s’est assis sur sa chaise, a laissé un message pour elle sur son bureau, puis a quitté le bâtiment avec une enveloppe qu’il aurait pris de son bureau.

Dans ce qui est considéré comme une attaque contre la démocratie, une foule agitant le drapeau a fait tomber des barricades à l’extérieur du Capitole et a fait irruption à l’intérieur où une session du Congrès se tenait pour certifier la victoire du président élu Joe Biden. Ils ont saccagé dans les bureaux et sur les étages législatifs généralement solennels. La police a maintenant expulsé le dernier des partisans de Trump du Capitole américain après avoir pris d’assaut le bâtiment et interrompu la certification par le Congrès du démocrate Joe Biden aux élections.

L’un des truands avait réussi à pénétrer dans le bureau de Pelosi et y avait passé pas mal de temps avant de sortir du bâtiment. L’homme a été identifié comme étant Richard Bigo Barnett. Comme New York Times rapports, l’homme de 60 ans se tenait à l’extérieur du bâtiment avec sa chemise déchirée et se vantait du fait qu’il avait été dans le bureau de Pelosi.

Sur des photographies qui ont été initialement prises par Getty et qui sont maintenant devenues virales sur les réseaux sociaux, Barnett peut être vu tenant une enveloppe froissée portant le nom de Pelosi. Il l’a pris de son bureau. Cependant, il a insisté sur le fait qu’il ne l’avait pas volé car il en laissait un quart sur son bureau en échange.

Les photos virales montrent également que Barnett a laissé un message pour Pelosi sur son bureau. Sur un bloc-notes, il a écrit: «Nous ne reculerons pas».

Selon les rapports, il a été arrêté lorsque la police a fait irruption avec du gaz poivré.

Des émeutiers ont violé le bureau de Nancy Pelosi. Son emplacement est inconnu pour le moment. Ils ont laissé un message disant qu’ils ne reculeraient pas. pic.twitter.com/QCvahHUJXt – David Hookstead (@dhookstead) 6 janvier 2021

L’homme a été identifié comme un Partisan de Trump, selon rapports. En novembre 2020, il avait été interviewé lors d’un rassemblement pro-Trump par la chaîne locale KNWA où il avait également soutenu les nombreuses allégations de Trump de fraude électorale lors des élections américaines.

La mairesse de DC, Muriel Bowser, a annoncé qu’elle prolongeait l’urgence publique à 15 jours, à la suite des émeutiers qui ont dépassé le bâtiment du Capitole américain plus tôt dans la journée. Cela prendra la déclaration d’urgence jusqu’au lendemain de l’investiture du président élu Joe Biden.