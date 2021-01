Un partisan de Trump a appelé C-SPAN en larmes pour demander si son président lui avait menti

Photo par Sean Rayford / Getty Images

Écoutez un partisan de Trump qui se décrit lui-même repenser son soutien en temps réel.

Pendant toute la présidence Trump, la question que les sceptiques de l’administration se posaient sans cesse était: qu’est-ce qui suffira? Qu’est-ce qui pourrait faire comprendre à ses partisans qu’ils se sont fait avoir?

Charlottesville ne suffisait pas; essayer d’amener un procureur étranger à poursuivre ses opposants politiques ne suffisait pas; une réponse bâclée aux ouragans qui a fait des milliers de morts n’était pas suffisante; une pandémie qui a laissé des centaines des milliers de morts ne suffisaient pas. Alors qu’est-ce que cela ferait?

Dans ce contexte, quelque chose de remarquable s’est produit sur C-SPAN mercredi soir, après qu’une foule inspirée de Trump a pris d’assaut le Capitole et a tenté d’annuler l’élection présidentielle de 2020 et de maintenir Trump au pouvoir. Au moins l’un des membres du groupe qui a pris d’assaut le Capitole, Ashli ​​Babbitt, partisan de Trump, a été tué par un tireur inconnu après avoir pénétré dans le bâtiment du Capitole.

Sur C-SPAN ce soir, une apparente partisane de Trump, se faisant appeler «Tammy de Boise», a appelé et a voulu savoir: son président lui mentait-il?

Voici une transcription complète des remarques de «Tammy»:

J’ai juste une question. Je voulais savoir si mon président m’avait menti aujourd’hui. S’il l’a fait, je veux qu’il me le dise. Plus important encore, je veux qu’il dise à la famille de la femme qui a été abattue aujourd’hui. J’ai voté pour lui – j’ai voté pour lui. Je suis désolé.

Gardez à l’esprit: C-SPAN ne peut pas vérifier les faits en direct de ses appelants, il est donc absolument possible que «Tammy de Boise» agisse, pas vraiment un partisan de Trump, etc. Nous ne savons pas non plus si elle voulait dire «je «Je suis désolé» pour faire référence à son vote Trump ou à son état émotionnel. (Nous mettrons à jour si nous en apprenons plus pour confirmer ou annuler son appel.)

Mais c’est un moment fort malgré tout qui résume à quel point l’administration Trump s’est appuyée à la fois sur mentir activement à ses partisans (en leur disant que l’élection a été volée – ce que Trump a continué de faire tout au long de la journée) et sur une sorte de gamification de politique qui aplatit les conséquences réelles.

Ce qui a fait sortir Tammy, dans son récit, a été la réalisation qu’une vraie femme a été abattue alors qu’elle et d’autres partisans de Trump ont pris d’assaut le Capitole. Les exagérations de Trump n’étaient pas simplement une rhétorique inoffensive; ils ont directement tué quelqu’un, un de ses partisans.