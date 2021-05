Un partisan de Manchester United inculpé par la police pour avoir protesté contre les propriétaires de clubs les Glazers devant l’hôtel où l’équipe séjournait

La police affirme que Michael Cusker a été impliqué dans le lancement de feux d’artifice et l’utilisation de comportements menaçants au milieu des manifestations de masse et des manifestations qui ont eu lieu à l’intérieur et à l’extérieur d’Old Trafford et à l’hôtel Lowry voisin, où l’équipe de United est restée avant le match prévu de dimanche contre Liverpool, champion en titre de la Premier League.

Le match a finalement été reporté après que plus de 100 supporters aient pénétré dans le stade et envahi le terrain et les gradins, ce qui a incité certains employés du club à s’enfermer dans des bureaux pour leur propre sécurité.

Certains partisans ont déclenché des feux d’artifice et des fusées éclairantes, dont certains ont été lancés dans des escarmouches avec la police qui a déclaré que six policiers avaient été blessés lors d’échanges violents avec les fans.

Un policier a subi une fracture de l’orbite, tandis qu’un autre a été transporté à l’hôpital pour un traitement d’urgence d’une grande plaie au visage après qu’une bouteille en verre lui a été jetée au visage.

Cusker, quant à lui, a été accusé de « lancer des feux d’artifice dans une rue, comportement menaçant et obstruction délibérée de l’autoroute« .

Compte tenu de la nature très médiatisée de l’incident et des accusations qui pourraient en découler, les autorités ont déclaré que l’incident serait supervisé par le Bureau indépendant pour la conduite de la police, qui, selon elles, garantira « transparence et indépendance totale« .

À la suite de la manifestation de masse, United a publié une déclaration s’engageant à coopérer avec la police locale pour aider à trouver les responsables de « activité criminelle« , mais a déclaré que les manifestants pacifiques ne seront pas punis.

On s’attend à ce que le club prononce des interdictions aux supporters responsables d’actes de violence dans leur stade et dans les rues de Manchester.

La Premier League a également frappé à « tous les actes de violence, dommages criminels et intrusion« , et l’Association anglaise de football enquête actuellement sur la question.