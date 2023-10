Thierry Baudet, connu pour son opposition à l’aide à Kiev, a été agressé avec un parapluie avant une conférence en Belgique

Le leader du parti de droite néerlandais Forum pour la démocratie (FVD), Thierry Baudet, a été agressé en Belgique par un homme qui scandait des slogans anti-Poutine en ukrainien. Le député s’était déjà prononcé contre le soutien militaire occidental à Kiev.

L’attaque a été filmée, dans laquelle on peut voir le leader du FVD entrer dans un bâtiment universitaire de la ville belge de Gand où il devait donner une conférence. Alors qu’il montait les escaliers, un homme vêtu d’un sweat à capuche noir et d’une casquette de baseball s’en est pris au politicien, le frappant avec une sorte d’objet. Les médias néerlandais, dont la Société néerlandaise de radiodiffusion (NOS), affirment que Baudet a été frappé avec un parapluie.

Les services de sécurité ont immédiatement plaqué l’agresseur au sol, où on l’entend crier à plusieurs reprises. « non au fascisme, non au poutinisme » en ukrainien. L’agresseur a ensuite été arrêté par la police.

Il a été rapporté que Baudet n’a subi aucune blessure lors de l’attaque et a donné la conférence prévue. Il a déclaré à NPO Radio 1 que l’attaque lui avait laissé un « une bosse importante » sur la tête.

Politique néerlandaise @thierrybaudet aangevallen nav toespraak aan @ugent… L’État politique fonctionne et s’en va. Comment dikwijls hebben we dit al meegemaakt? N / A #EST-aanslag weeral blâme voor onze veiligheidsdiensten. Les droits politiques s’étendent à la nature sauvage… pic.twitter.com/6MbJaTWKj5 – Filip Dewinter (@FDW_VB) 26 octobre 2023

« J’ai pu donner ma conférence après avoir bu un verre d’eau. Mais il est bien entendu très regrettable que cela se soit produit.» dit Baudet.

L’incident a suscité la condamnation des hommes politiques néerlandais de tous bords politiques. Frans Timmermans – un homme politique socialiste-vert candidat aux prochaines élections néerlandaises – a déclaré dans un message X que l’attaque était “totalement inacceptable” et a souligné que « La violence ne devrait jamais être tolérée » et « La liberté d’expression doit être protégée et l’auteur de ces actes doit être poursuivi. »

Le Premier ministre néerlandais sortant, Mark Rutte, a également déclaré sur les réseaux sociaux que ce qui est arrivé à Baudet était “inacceptable.”

“Vous combattez les idées des politiciens selon lesquelles vous êtes en désaccord avec des mots et jamais, jamais, avec la violence. » il a dit.















Baudet a été accusé d’être « pro-russe » pour son opposition à l’envoi d’une aide militaire à Kiev et affirmant que le conflit entre la Russie et l’Ukraine était le résultat de la volonté occidentale de « vision tunnel ».

Il a également exprimé des doutes quant aux conclusions de l’enquête de la Commission d’enquête conjointe sur la destruction de l’avion de ligne malaisien Boeing MH17, qui affirmait que l’avion avait été abattu par un missile sol-air russe Buk.

Baudet a insisté sur le fait que l’Ukraine était responsable de l’incident. La Russie a également nié à plusieurs reprises toute responsabilité dans la destruction du MH17, soulignant que l’Ukraine possédait le même type de système que celui utilisé pour abattre l’avion de ligne.