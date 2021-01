Un entrepreneur de technologie britannique multimillionnaire a été accusé de viol et de multiples chefs d’agression sexuelle.

Lawrence Jones, 52 ans, qui vaut 700 millions de livres sterling et a assisté au mariage du prince Harry et de Meghan Markle, est le fondateur et ancien PDG d’UKFast, une société de cloud computing.

L’entreprise a déjà figuré dans les listes du Sunday Times des «Meilleures entreprises pour lesquelles travailler» et Jones était autrefois qualifié de «meilleur patron de Grande-Bretagne».

Mais il a pris un congé en novembre 2019 après avoir prétendu que deux employées l’avaient accusé d’agression sexuelle et d’avances sexuelles non désirées.

Lawrence Jones, 52 ans, de Brooks Drive à Hale Barns, dans le Grand Manchester, a été accusé d’un chef de viol et de quatre agressions sexuelles

En l’absence de Jones, sa femme Gail prendra le relais, a déclaré la société.

Jones, de Brooks Drive à Hale Barns, dans le Grand Manchester, a été accusé d’un chef de viol et de quatre agressions sexuelles.

Les infractions présumées se seraient produites en 2010 et 2013.

La police du Grand Manchester a ouvert une enquête en 2019 et Jones a démissionné de son poste de PDG de la société en novembre de cette année.

GMP a déclaré dans un communiqué: « Un homme a été accusé de viol et d’agression sexuelle à la suite d’une enquête menée par des détectives.

Jones, 52 ans, vaut 700 millions de livres sterling et a assisté au mariage du prince Harry et de Meghan Markle, est le fondateur et ancien directeur général de UKFast, une société de cloud computing.

Lawrence Jones, de Brooks Drive, Hale Barns, a été accusé d’un chef de viol et de quatre chefs d’agression sexuelle à la suite de rapports en 2019.

« Les infractions auraient eu lieu en 2010 et 2013 respectivement. »

Jones doit comparaître devant la Magistrates ‘Court de Manchester le 26 janvier 2021.

En 2015, Jones a reçu un MBE de la reine pour ses services à l’économie numérique et les princes Anne ont visité son bureau après lui avoir décerné un Princess Royal Training Award en 2018.

Il était également sur la liste des invités pour le mariage du prince Harry et de Meghan Markle en 2019.

Jones a fait don de 100000 £ au parti conservateur depuis 2017 et a été photographié avec Boris Johnson à la conférence du parti conservateur deux ans plus tard.

Les infractions présumées se seraient produites en 2010 et 2013. La police du Grand Manchester a ouvert une enquête en 2019 et Jones a démissionné de son poste de PDG de la société en novembre de la même année.

À la suite des allégations contre Jones en 2019, The Press Association a révélé que l’entreprise avait supprimé une grande entreprise familiale et un service d’ambulance de sa publicité.

North West Ambulance Service (NWAS) et le tailleur de clés Timpson ont tous deux déclaré à l’AP qu’ils demanderaient à UKFast sous pression de retirer leurs noms du marketing en ligne de la société à la suite des allégations publiées dans le Financial Times.

Les deux organisations ont depuis disparu du site Web, tout comme un troisième, Space 48, qui n’a pas répondu aux demandes de commentaires de l’AP.