Une jeune femme germano-israélienne aperçue allongée à l’arrière d’une camionnette après avoir été enlevée lors d’un festival de musique par des hommes armés du Hamas est morte, a confirmé lundi le ministère israélien des Affaires étrangères.

La famille de Shani Louk, 23 ans, a déclaré avoir été informée de son assassinat plus tôt dans la journée. Sa tante, Ruthi Louk, a déclaré à la radio israélienne qu’un fragment du crâne de sa nièce avait été récupéré sur le site de la rave, selon Le New York Times.

Haaretzun journal israélien, a rapporté que l’Institut national de médecine légale avait identifié positivement le fragment, qui provenait de la base du crâne de Louk et indiquait une blessure insurmontable.

“Au moins, elle n’a pas souffert”, a déclaré sa mère, Ricarda Louk, à la chaîne de télévision allemande RTL/ntv.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a confirmé la mort de Louk dans un communiqué publié le X. “Shani, qui a été kidnappé lors d’un festival de musique et torturé et promené dans la bande de Gaza par des terroristes du Hamas, a vécu des horreurs insondables”, a-t-il déclaré. « Nos cœurs sont brisés. Que sa mémoire soit une bénédiction.

La sœur de Shani, Adi, a partagé séparément la nouvelle « avec une grande tristesse » sur son compte Instagram lundi.

La famille de la jeune femme de 23 ans avait auparavant espéré qu’elle soit encore en vie malgré des séquences vidéo troublantes la montrant en captivité par des militants armés à la suite du massacre du 7 octobre lors du festival dans le sud d’Israël.

Des vidéos de Louk apparues à la suite de son enlèvement montraient la tatoueuse déshabillée à moitié nue, une de ses jambes pliée selon un angle non naturel.

Sa famille avait précédemment déclaré avoir reçu des informations selon lesquelles elle avait été grièvement blessée, mais qu’elle était néanmoins en vie et soignée à l’hôpital.

La cause du décès de Louk n’a pas été officiellement confirmée. Dans une interview avec le tabloïd allemand IMAGE Lundi, le président israélien Isaac Herzog a mentionné que son crâne avait été retrouvé – et a ajouté que cette découverte signifiait que « ces animaux barbares et sadiques lui avaient simplement coupé la tête ».

Par ailleurs, les responsables israéliens ont également annoncé lundi que le colonel Uri Magidish, une femme soldat enlevée le 7 octobre, avait été libérée lors de l’opération terrestre qui se déroulait dans la bande de Gaza.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré qu’elle avait été examinée par des médecins qui ont déclaré que son état était bon.

« Tsahal et le Shin Bet continueront à faire tous les efforts pour obtenir la libération des personnes enlevées », a écrit Tsahal sur X.

La nouvelle est arrivée trois jours après l’entrée des forces terrestres israéliennes dans Gaza, des témoins ont déclaré lundi que les chars et l’infanterie avaient avancé dans la périphérie de la ville de Gaza. Les forces auraient bloqué une route principale reliant le nord de l’enclave assiégée au sud, où les habitants ont reçu l’ordre de se déplacer pour leur propre sécurité (malgré des frappes répétées dans le sud, même après des directives d’évacuation).

UN vidéo circulant en ligne semble montrer un char israélien et un bulldozer obstruant la route Salah al-Din – que les habitants avaient reçu pour instruction d’emprunter pour éviter les forces d’invasion. Les images montrent une voiture blanche s’approchant du blocus. Le véhicule s’arrête alors, fait demi-tour et recommence à repartir dans la direction dans laquelle il est venu. Le char ouvre alors le feu sur la voiture, détruisant apparemment le véhicule.

Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré que trois personnes avaient été tuées dans le véhicule. Un témoin cité par le journal de Wall Street a affirmé que le véhicule était un taxi avec un drapeau blanc sur son capot. Le major Nir Dinar, porte-parole de l’armée israélienne, a déclaré au Journal que les troupes n’ont aucun moyen de distinguer les civils des militants et qu’elles utilisent toutes les mêmes véhicules. “Il n’y a aucune preuve qu’il s’agit d’une voiture civile et il n’y a aucune information sur qui se trouve à l’intérieur”, a déclaré Dinar. « Les terroristes utilisent les infrastructures civiles comme les voitures. Ils n’ont ni chars ni jeeps militaires.

Le chef du gouvernement du Hamas en exercice a déclaré plus tard qu’il n’y avait « absolument aucune avancée terrestre dans les quartiers résidentiels de la bande de Gaza », affirmant que l’incursion de lundi se résumait à « quelques chars de l’armée d’occupation et un bulldozer ».

“Ces véhicules ont pris pour cible deux voitures civiles dans la rue Salah al-Din et ont rasé la rue au bulldozer avant que la résistance ne les oblige à battre en retraite”, a déclaré Salama Maarouf dans un communiqué, selon Al Jazeera. “Il n’y a actuellement aucune présence de véhicules de l’armée d’occupation sur la route Salah al-Din, et la circulation des citoyens est revenue à la normale sur la route.”

Selon le ministère de la Santé de Gaza, plus de 8 000 personnes, dont la plupart sont des mineurs et des femmes, ont été tuées depuis qu’Israël a considérablement intensifié ses frappes sur l’enclave à la suite des attaques du Hamas du 7 octobre, un bilan sans précédent dans les décennies d’effusion de sang. entre Israéliens et Palestiniens. Le chiffre de 1 400 Israéliens tués par les attaques du Hamas est également sans précédent.

Lundi matin, le porte-parole des Forces de défense israéliennes (FDI), Rear. L’amiral Daniel Hagari a déclaré que les activités terrestres à Gaza s’étaient « étendues » au cours des dernières 24 heures et a déclaré que les familles de 239 personnes avaient été informées qu’un de leurs proches était retenu en otage. “Le retour des otages est une mission nationale suprême”, Hagari dit. « Notre activité terrestre dans la bande de Gaza sert, entre autres choses, cet objectif. »

La branche militaire du Hamas, les Brigades Al-Qassam, a publié un vidéo lundi, montrant trois de leurs captifs partageant un message de colère critiquant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. L’une des trois femmes dans la vidéo – dont aucune n’a été identifiée – a déclaré qu’elle était en captivité depuis 23 jours.

“Nous savons qu’il était censé y avoir un cessez-le-feu”, a déclaré l’une des femmes, selon un Poste de Jérusalem traduction des images. « Vous étiez censé nous libérer tous. Vous avez pris l’engagement de nous libérer tous. Au lieu de cela, elle a accusé Netanyahu de « négligence politique et nationale », ainsi que de « ratés » militairement le 7 octobre. « Il ne suffit pas que des citoyens israéliens aient été tués », ajoute-t-elle. “Laisse nous partir. Partons maintenant… Retournons maintenant dans nos familles !