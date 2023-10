Un participant à l’Ironman à Goa s’effondre 500 m avant la ligne d’arrivée et décède un jour plus tard

Un participant au triathlon de 26 ans originaire de Ranchi qui avait participé à une course Ironman à Goa s’est effondré 500 m avant la ligne d’arrivée, avant de décéder un jour plus tard. Selon la police locale, Kamakhya Siddharth, qui travaillait comme directeur associé dans une multinationale, a participé à la course Ironman 70.3 à Goa.

L’épreuve de triathlon comprend une natation de 1,2 mille, suivie d’une course à vélo de 56 milles, puis d’une course à pied de 13,1 milles. Siddharth a participé à la course qui a été annoncée dimanche par le ministre en chef de Goa, Pramod Sawant. Des participants de plus de 50 pays ont pris part à l’événement, mais Siddharth s’est effondré 500 m avant la ligne d’arrivée. Il a ensuite été transporté d’urgence dans un hôpital privé où l’athlète est décédé des suites d’une défaillance multiviscérale.

Ironman 70.3 Goa a ensuite publié une déclaration sur Facebook, affirmant qu’ils étaient en contact avec la famille de Siddharth et qu’ils continueraient à leur offrir leur soutien.

« Nous sommes attristés de confirmer le décès d’un participant à la course lors du triathlon de dimanche. À environ 500 mètres de l’arrivée de la partie course à pied de la course, l’athlète a eu besoin d’une assistance médicale », peut-on lire dans le communiqué.

« Le personnel médical d’urgence et une ambulance positionnés sur le parcours de course à pied pour l’événement ont fourni une assistance médicale immédiate avant de transporter l’athlète vers un hôpital voisin, où il est malheureusement décédé aujourd’hui », ont ajouté les organisateurs.

«Nous apprécions le travail rapide du personnel de sécurité sur place et des premiers intervenants pour fournir un soutien médical à l’athlète. Nos plus sincères condoléances vont à la famille et aux amis de l’athlète, à qui nous continuerons d’offrir notre soutien », ajoute le communiqué.

Selon un article d’Indian Express, un policier ayant requis l’anonymat a informé que la famille de l’athlète n’avait pas encore déposé de plainte.

La police a en outre informé que Kamakhya s’entraînait à Goa pour nager lors de cette épreuve. L’athlète avait publié des images de ses routines d’entraînement sur les réseaux sociaux et avait terminé un semi-marathon plus tôt en 2023 à Ranchi.

Siddharth est originaire de Ranchi, a terminé ses études avant d’étudier l’ingénierie et a ensuite déménagé à Gurgaon où il a travaillé pour une multinationale depuis 2019.