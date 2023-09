Un parti travailliste centriste est de retour. Mais cette fois, il ne faut pas tenir la classe ouvrière pour acquise | Claire Ainsley

KEir Starmer a promis qu’il renverserait le parti travailliste et rends le au peuple britannique. Trois ans après être devenu leader, il peut affirmer de manière crédible que c’est exactement ce qu’il a fait. Une recherche publiée aujourd’hui par YouGov pour la stratégie WPI montre que le travail de Starmer est plus proche du public sur les questions qui comptent le plus pour eux – et les électeurs perçoivent les conservateurs et Rishi Sunak comme étant bien à la droite politique du peuple britannique.

Dans l’ensemble, les électeurs se sont caractérisés par une note de 4,6 sur 10 sur une échelle où 0 correspondait à la gauche et 10 à la droite. Ils ont placé Keir Starmer à 3,9 sur la même échelle, Sunak à 7,3, et leurs partis non loin derrière, les travaillistes à 3,3 et les conservateurs à 7,6.

Les élections se déroulent et se gagnent au cœur de la politique britannique. Pour une loi d’airain de la politique souvent citée, il est surprenant de voir à quelle fréquence elle est oubliée par les partis qui rêvent de voir les électeurs se déplacer vers eux, plutôt que par les partis eux-mêmes qui se rapprochent des électeurs.

Le parti travailliste est aussi coupable que quiconque de se livrer à ce mythe. Il n’est au pouvoir que depuis 30 de ses 120 années d’existence, et il a passé la majeure partie de son temps incapable de faire quoi que ce soit pour le peuple qu’il a été créé pour représenter. Pourtant, en 2023, probablement l’année précédant des élections générales, ce sont les conservateurs qui se retrouvent à la dérive des électeurs. Les recherches de YouGov montrent que les travaillistes battent les conservateurs dans toutes les catégories d’âge de moins de 65 ans, ainsi que dans toutes les régions et nations. Plus de la moitié déclarent qu’ils ne voteront certainement pas conservateur la prochaine fois.

Le défi actuel pour le parti travailliste et pour le centre-gauche dans le monde entier est de faire revivre le centre en tant que force politique dynamique qui inspire l’espoir ainsi que la sécurité. La confiance dans les partis traditionnels est faible et trop de gens disent qu’ils n’ont le sentiment qu’aucun parti ne les représente. Le centre ne peut pas être défini uniquement par l’opinion publique, mais comme une force renouvelée pour une société prospère et socialement juste dans un monde compétitif et en évolution rapide.

Cette semaine, des dirigeants de centre-gauche du monde entier se réuniront à Montréal, avec des signes d’une reprise de la politique de centre-gauche après le déclin dramatique de la popularité des partis sociaux-démocrates après la crise financière de 2008. Les victoires électorales des démocrates américains, du parti travailliste australien et des sociaux-démocrates allemands sont encourageantes, et il ne fait aucun doute que le parti travailliste britannique est acclamé dans le monde entier.

Mais cette fois-ci, le centre-gauche mondial ne peut pas mener une politique et une économie qui négligent les préoccupations et les intérêts des travailleurs. Le nouveau programme de centre-gauche doit faire de l’amélioration du niveau de vie et de travail des communautés ouvrières sa mission, ce qui nécessite des plans concrets pour augmenter les salaires, réduire les coûts et accroître les perspectives d’une vie meilleure pour eux et leurs familles. La politique et les politiques doivent être créées, communiquées et mises en œuvre en pensant aux travailleurs – tout le reste risque de dériver vers une inutilité face aux élites et sera puni par les urnes.

Des moments différents appellent des réponses différentes. Les circonstances économiques en 2024 seront bien moins favorables que lors de la dernière arrivée des travaillistes au gouvernement, ce qui signifie qu’il faudra réfléchir à nouveau sur la manière de générer de la richesse dans toutes les régions du pays. L’insécurité économique est désormais omniprésente, car les gens ont été contraints de faire face à la tempête de remboursements hypothécaires, de loyers et de factures plus élevés. Ces conditions créent deux défis pour les travaillistes. Dans le cadre des projets actuels du parti, il n’y a pas de recettes fiscales à redistribuer à des programmes sociaux nouveaux ou plus généreux. Et nous vivons dans une époque de crise, où nous savons que de nouveaux chocs affecteront probablement les travailleurs.

Loin de la fin de la mondialisation, nous entrons dans une phase beaucoup plus incertaine où notre interdépendance nous rend toujours plus vulnérables, avec de profondes conséquences économiques et sociales. La tâche du centre-gauche est donc de promouvoir un nouveau rôle de gouvernement qui bénéficie du soutien du peuple et crée les conditions de l’innovation et de la prospérité. Ce dialogue mondial s’inspire des approches étatiques actives des gouvernements de centre-gauche en matière d’économie, telles que la loi sur la réduction de l’inflation et le programme d’investissement de Joe Biden, qui visent à créer des emplois et la prospérité aux États-Unis, et met également au premier plan des relations sociales et culturelles communes. préoccupations.

Travaillistes, nous savons à quel point les conservateurs sont terribles. Ce dont nous avons besoin, c’est de l’espoir pour l’avenir | Zoé Williams En savoir plus

Starmer a raison de plaider lors du sommet de Montréal pour que le centre-gauche affronte de front le sujet de l’immigration et des contrôles aux frontières. Les défis mondiaux nécessitent des stratégies internationales et non un repli dans l’isolationnisme. Ne pas prendre au sérieux l’immigration comme sujet d’importance risque de céder le territoire à la droite politique, avec des répercussions néfastes sur les communautés locales et les migrants eux-mêmes. Mais ici, outre d’autres questions sociales et culturelles telles que les condamnations pénales, les travaillistes ont encore du travail à faire pour convaincre les électeurs qu’ils sont de leur côté.

L’immigration est désormais le deuxième problème le plus important auquel le pays est confronté selon des groupes d’électeurs cruciaux tels que les 50-64 ans et les électeurs des Midlands et du nord de l’Angleterre. Les électeurs restent divisés sur l’immigration, mais une grande partie préférerait autoriser beaucoup moins de migrants à entrer dans le pays, et les conservateurs sont perçus comme étant plus proches d’un plus grand nombre d’électeurs sur l’immigration que les travaillistes. Sunak continuera sans aucun doute à pousser la campagne sur ce terrain pour tenter de les convaincre. Ce n’est pas bon signe lorsque votre stratégie électorale consiste à se concentrer sur une question que vous avez clairement mal gérée, mais cela devient de plus en plus, et non pas moins, une question électorale pour les deux partis.

Après avoir ramené le parti travailliste auprès du peuple britannique, la tâche qui attend Starmer est de le convaincre que c’est le parti travailliste qui peut faire traverser au pays une ère d’incertitude. Cela signifie faire clairement valoir auprès du pays qu’on peut faire confiance à un gouvernement renouvelé pour changer leur vie et celle de leurs communautés pour le mieux. Et cela, en fin de compte, est une tâche pour nous tous qui nous soucions du prochain chapitre.