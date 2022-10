Un parti parvenu remporte les sondages au Lesotho et doit former une coalition

Cependant, Matekane, 64 ans, n’a pas atteint son objectif de remporter une majorité absolue et devra trouver un partenaire de coalition car son parti est à cinq sièges d’une majorité de 61 sièges.

Tout au long de la campagne, Matekane a souligné la nécessité pour son parti de gouverner seul afin de mettre pleinement en œuvre son programme de développement pour sortir le Lesotho de la pauvreté endémique, du chômage élevé et de la criminalité endémique.

Matekane est un homme d’affaires autodidacte avec des entreprises de transport et de construction, notamment des contrats de terrassement lucratifs à la mine de diamants de Letseng et des contrats de construction de routes et de barrages. Il a déclaré que s’il devenait Premier ministre, il céderait ses affaires pour éviter les conflits d’intérêts.