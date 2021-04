Ahmad, le ministre pakistanais de l’Intérieur, a déclaré que depuis lundi dernier, les manifestants avaient bloqué des routes et des autoroutes dans 192 endroits, mais les forces de sécurité ont effacé leurs 191 sit-in ces derniers jours. Il a dit qu’il espérait que le dernier point difficile à Lahore, où les partisans de Rizvi se rassemblaient encore, serait bientôt dégagé au fur et à mesure que les pourparlers entre les représentants de Rizvi et le gouvernement du Pendjab se poursuivent.

Les commentaires d’Ahmad sont intervenus des heures après que la police et les troupes paramilitaires ont balancé des matraques, tiré des gaz lacrymogènes et utilisé des armes à feu pour réprimer les manifestants, tuant trois islamistes et en blessant des dizaines d’autres. Les autorités disent avoir répondu à l’attaque des partisans de Rizvi contre le poste de police et à la capture des 11 policiers, dont le surintendant adjoint Umar Farooq Baluch.