Les démocrates suédois d’extrême droite semblent sur le point de provoquer un énorme bouleversement dans le cliffhanger électoral au coude à coude du pays.

Le parti populiste anti-immigration, qui a émergé du mouvement néo-nazi à la fin des années 1980, a augmenté ses sondages à chacune des neuf dernières élections, et dimanche semblait avoir obtenu 21 % des voix de cette année, selon près de résultats finaux.

S’il s’avère que cela s’est produit après le décompte complet, ils deviendront le deuxième plus grand parti du pays.

Ensuite, un bloc de partis de droite, dont le Suède Démocrates, devrait vaincre un bloc de gauche dirigé par la Première ministre Magdalena Andersson et former un gouvernement.

Cependant, le résultat était si proche que l’autorité électorale a déclaré qu’il ne serait pas connu avant mercredi quand certains votes non comptés, y compris ceux exprimés à l’étranger, auraient été comptabilisés.

Les sondages à la sortie des urnes ont d’abord prédit la victoire de la coalition de gauche sortante, mais les résultats ont ensuite suggéré que le bloc de droite pourrait l’emporter de justesse.

Le chef du parti modéré Ulf Kristersson a peut-être célébré prématurément après qu’un sondage à la sortie a déclaré qu’il avait gagné. Photo : AP



Actuellement, avec 94% des votes comptés, le bloc de droite semble détenir une avance de moins d’un point de pourcentage sur le groupe de centre-gauche au pouvoir dirigé par la Première ministre Mme Andersson.

Le chef des démocrates suédois, Jimmie Akesson, a déclaré à ses partisans lors d’un événement à Stockholm qu’il était “fier” d’être sur la bonne voie pour devenir le deuxième plus grand parti du pays.

Évité

Alors que son parti a ses racines dans le mouvement nationaliste blanc, il y a des années, il a commencé à expulser les extrémistes.

Mais malgré son changement de marque, les électeurs l’ont longtemps considéré comme inacceptable et les autres partis l’ont évité.

Cela a changé ces derniers temps, et les experts disent que son résultat lors de cette élection montre à quel point il a progressé pour être accepté. Au cours de la campagne, ses politiques dures en matière d’ordre public et d’immigration ont commencé à attirer le soutien du centre-droit.

Il est peu probable que M. Akesson devienne Premier ministre même si le bloc de droite remporte le plus grand nombre de sièges. Les quatre partis du groupe sélectionneront les postes au cabinet et le chef du Parti modéré, Ulf Kristersson, est le favori actuel pour assumer le rôle, mais aura une ligne délicate à franchir entre tous les partis – en particulier celui qui a recueilli plus de voix que le sien.