Un parti allemand interdit son candidat principal en raison de commentaires nazis — RT World News

Maximilian Krah, de l’AfD, a affirmé que tous ceux qui ont servi dans les SS d’Adolf Hitler n’étaient pas des criminels.

Le parti de droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) a contraint son principal candidat aux élections législatives européennes du mois prochain à se retirer après avoir accordé une interview défendant certains membres des SS nazis.

Maximilian Krah a annoncé mercredi qu’il ne se présenterait pas aux élections et qu’il démissionnerait du conseil exécutif fédéral de l’AfD, après que le parti lui ait interdit de faire des apparitions électorales en début de semaine.

« Je reconnais que mes déclarations factuelles et nuancées sont utilisées à mauvais escient comme prétexte pour nuire à notre parti. » Krah a écrit sur les réseaux sociaux.

Le scandale a commencé le week-end dernier, lorsque Krah a déclaré au journal italien La Repubblica que non « Quiconque portait un uniforme SS était automatiquement un criminel. » Dans une interview séparée avec le Financial Times publiée un jour plus tard, Krah affirmait que de nombreux membres SS étaient « de simples agriculteurs qui n’avaient pas d’autre choix. »















« Un million de soldats portaient l’uniforme SS » il a dit. « Pouvez-vous vraiment dire que parce que quelqu’un était officier dans la Waffen-SS, il était un criminel ? Il faut établir la culpabilité individuelle.

Contrairement aux forces armées allemandes régulières (Wehrmacht), la SS (Schutzstaffel) n’autorisait que les membres du parti nazi à rejoindre ses rangs. D’abord une petite unité de gardes du corps qui protégeait les réunions du parti, les SS sont devenus une formidable organisation paramilitaire de plus de 900 000 hommes qui ont combattu en Pologne, en France et sur le front de l’Est. Les SS sont en grande partie responsables de la mise en œuvre de l’Holocauste en Europe de l’Est, et les membres de toutes ses unités ont été impliqués dans des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.

En plus de nuire à l’image de son propre parti, les propos de Krah ont empoisonné les relations entre l’AfD et son allié de droite en France, le Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen.

« Assez, c’est assez maintenant : l’AfD ne fait que passer d’une provocation à l’autre » Le Pen a déclaré mercredi sur la radio Europe 1, expliquant que le RN se retirerait du groupe Identité et Démocratie (ID) du Parlement européen à moins que l’AfD ne soit expulsée. Outre l’AfD, le groupe ID comprend également les partis de la Ligue italienne, du FPO autrichien et du PVV néerlandais.















Le scandale Krah est le dernier d’une série de revers pour l’AfD. Plus tôt ce mois-ci, un tribunal de Basse-Saxe a condamné à une amende Marie-Thérèse Kaiser, responsable du parti, pour avoir publié des informations gouvernementales montrant que les migrants afghans sont 70 fois plus susceptibles de commettre des viols collectifs que les Allemands d’origine. Une semaine plus tard, le député régional Bjoern Hoecke a été condamné à une amende pour avoir prononcé le slogan « tout pour l’Allemagne » ce qui est interdit en raison de son association avec le parti nazi.

Mieux connu pour sa position dure sur l’immigration, l’AfD est actuellement le deuxième parti politique d’Allemagne. Cependant, les principaux partis du pays ont exclu à plusieurs reprises de former une coalition avec le groupe de droite. Trois branches du parti ont été placées sous surveillance et désignées par les services de renseignement intérieurs allemands comme « groupe d’extrême droite avéré ». L’agence a également qualifié l’AfD de « soupçonné » organisation extrémiste.