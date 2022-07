Un parti allemand demande de la méthamphétamine gratuite pour les toxicomanes — RT World News

Die Linke a appelé à la dépénalisation des drogues dures afin que la police puisse se concentrer sur des crimes plus graves

Appel à un «repenser en profondeur” de la politique antidrogue du pays, le Parti de gauche allemand (Die Linke) espère mettre de petites quantités de crystal meth à la disposition des toxicomanes sous étroite “accompagnement thérapeutique», a-t-il annoncé dans une motion lundi.

Le parti cherche également à décriminaliser la possession de petites quantités de méthamphétamine et d’autres drogues dures, y compris la cocaïne, l’héroïne et l’ecstasy, dans l’espoir que la réduction du temps passé à poursuivre les toxicomanes libérera des ressources policières pour des questions plus importantes.

Les toxicomanes doivent être «constamment protégé contre les poursuites pénales», indique la motion parlementaire. “La police, les procureurs, les tribunaux et enfin et surtout les établissements médicaux doivent être soulagés et pouvoir se concentrer sur d’importantes tâches de bien-être public.”

La consommation de crystal meth en Allemagne est en hausse depuis des années, le nombre d’infractions connexes ayant augmenté de 18,9 % en 2020 par rapport à l’année précédente, pour un total de 12 000 cas. Bien que de nouvelles statistiques ne soient pas encore disponibles, les experts en politique des drogues ont averti que les blocages de Covid-19 ont probablement exacerbé le problème, comme cela a été le cas dans d’autres pays.















Le Parti de gauche n’a pas non plus toujours été favorable à ce que les toxicomanes consomment la méthamphétamine en toute impunité. Le porte-parole de la politique en matière de drogue, Frank Tempel, expliquait aussi récemment qu’en 2015 que s’il était favorable à la légalisation des substituts de la méthamphétamine, ce qui donnerait aux toxicomanes “qualité contrôlée” sur laquelle compter, la substance elle-même doit rester interdite. “Ce truc est si dangereux que tu ne peux pas le légaliser,” il a dit.

L’Allemagne a commencé à autoriser l’utilisation du cannabis à des fins médicales en 2017, et plus tôt cette année a commencé le processus de légalisation de la drogue à des fins récréatives. La substance restera interdite aux enfants et aux jeunes, mais les futurs entrepreneurs allemands du cannabis craignent qu’une bureaucratie excessive et une taxation excessive ne condamnent l’expérience à l’échec, ramenant les consommateurs vers les fournisseurs illicites que la légalisation est censée désamorcer.

Aucun pays européen n’a encore complètement légalisé le cannabis récréatif, bien que les Pays-Bas vendent de la marijuana dans des “cafés”, et que l’Espagne et le Portugal aient décriminalisé la drogue. Le Portugal autorise également le cannabis à usage médical depuis 2018.

En ce qui concerne les drogues plus dures, la gauche allemande s’inspire peut-être du Portugal, qui a décriminalisé la possession de tous les stupéfiants en 2000. Bien que la vente de drogues reste illégale, le nombre de violences liées à la drogue a considérablement diminué dans le pays et les toxicomanes sont encouragés à rechercher aider plutôt qu’emprisonner. Deux décennies après avoir adopté la mesure controversée, le Portugal affiche un taux de décès liés à la drogue cinq fois inférieur à la moyenne de l’UE, deux fois moins d’héroïnomanes qu’en 1999 et un taux de transmission du VIH divisé par 18.

Une étude de 2019 sur les eaux usées de 70 villes européennes a révélé que l’Allemagne était la capitale européenne de la méthamphétamine. Les trois villes les plus consommatrices – Erfurt, Chemnitz et Dresde – se trouvaient toutes en Allemagne, suivies de Bratislava en Slovaquie et de Brno en République tchèque. Pendant ce temps, la ville allemande de Sarrebruck s’est avérée avoir les taux les plus élevés de consommation d’amphétamines, un stimulant étroitement apparenté.