Un partenariat multi-états cherche à activer le circuit électrique du lac Michigan – Shaw Local

L’Illinois et trois autres États du Midwest collaborent pour construire un itinéraire routier spécialement conçu pour les véhicules électriques. La visite du circuit EV du lac Michigan consistera en un réseau de chargeurs EV couvrant plus de 1 100 miles de rivage carrossable autour du lac Michigan immaculé. Le partenariat multi-États nécessaire pour construire et entretenir les chargeurs de VE, ainsi que pour commercialiser la nouvelle attraction écotouristique a été solidifié par un “Protocole d’entente» signé par les principaux responsables de chaque État.

La visite du circuit électrique du lac Michigan sera une route panoramique avec des options de recharge de véhicules légers fiables le long de la côte du lac Michigan qui cible les installations de chargeurs dans les principales communautés côtières, les phares et les attractions touristiques telles que les parcs d’État, les lieux d’accueil, les brasseries, les vignobles, les restaurants et d’autres petites entreprises. Ces nouveaux chargeurs seront reliés aux réseaux d’infrastructure de recharge existants dans les grandes attractions de divertissement des centres de population le long de la route, tels que Chicago, Green Bay, Milwaukee et Traverse City.

La visite du circuit facilitera l’accès coordonné à certaines des plus grandes attractions touristiques de la région par la prochaine génération de transport propre et électrifié. L’itinéraire est également destiné à offrir aux conducteurs de véhicules électriques une opportunité de vacances sur de longues distances et de permettre des trajets sur de longues distances sans craindre les limitations d’autonomie ou les émissions d’échappement.

De nombreux chargeurs du réseau sont déjà opérationnels aujourd’hui. Les conducteurs peuvent s’attendre à ce que le reste du circuit soit achevé dans les prochaines années.