Un partenariat dans le Midwest soutient l’hydrogène comme source d’énergie propre

TRAVERSE CITY, Michigan (AP) – Sept États du Midwest s’associent pour accélérer le développement de l’hydrogène en tant qu’alternative énergétique propre pour les automobiles et les usines qui dépendent en grande partie des combustibles fossiles qui réchauffent le climat, ont annoncé lundi les gouverneurs.

Le partenariat comprend l’Illinois, l’Indiana, le Kentucky, le Michigan, le Minnesota, l’Ohio et le Wisconsin, dont les économies sont dominées par l’agriculture et l’industrie lourde comme la sidérurgie et la fabrication automobile.

“Le Midwest continuera de diriger l’avenir de la mobilité et de l’innovation énergétique et possède un énorme potentiel d’investissements transformateurs dans l’hydrogène”, a déclaré la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer.

L’hydrogène est un gaz incolore et inodore qui alimente déjà certaines voitures, camions, bus et trains. Mais une pénurie de stations-service limite leur attrait. Certains écologistes sont sceptiques car la plupart de l’hydrogène produit commercialement aux États-Unis provient du gaz naturel, qui émet du dioxyde de carbone et d’autres polluants à effet de serre.

Mais l’hydrogène peut être dérivé en utilisant des courants électriques provenant du vent, du soleil ou d’autres moyens qui produisent peu ou pas d’émissions contribuant au réchauffement climatique. Cet « hydrogène propre » ne libère que de l’eau comme sous-produit lorsqu’il est utilisé dans une pile à combustible.

“Nous n’avons pas à choisir entre l’énergie propre et l’air pur et la création d’emplois bien rémunérés et une économie forte – nous pouvons faire les deux”, a déclaré le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers.

La loi fédérale sur les infrastructures promulguée l’année dernière prévoyait 8 milliards de dollars pour le département américain de l’énergie pour financer des «hubs» régionaux qui intensifieraient la production et la distribution d’hydrogène propre.

La législation sur le climat que le président Joe Biden a signée le mois dernier offre un crédit d’impôt destiné à rendre l’hydrogène propre plus compétitif.

Ces mesures “ont rendu presque certain que le développement de l’hydrogène propre deviendra une alternative majeure pour la production d’énergie à la fois dans le Midwest et à l’échelle nationale”, a déclaré Zachary Kolodin, directeur des infrastructures du Michigan.

Les États des Rocheuses et du Grand Sud ont annoncé des associations régionales plus tôt cette année. Un autre a été proposé pour le bassin de Los Angeles en Californie.

La Midwestern Hydrogen Coalition ne s’est pas engagée à rechercher conjointement un financement fédéral, bien que de plus petits groupes d’États ou d’industries puissent demander des subventions.

Au lieu de cela, le partenariat à sept États se concentrera sur la stimulation du développement, des marchés, des chaînes d’approvisionnement et d’une main-d’œuvre pour l’hydrogène propre, selon un communiqué conjoint.

Il tirera parti d’atouts tels que les pipelines et les réservoirs de la région pour la distribution et le stockage de l’ammoniac, qui se compose en grande partie d’hydrogène et est un ingrédient clé des engrais.

John Flesher, l’Associated Press