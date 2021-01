OSLO – Un tribunal norvégien a condamné vendredi la partenaire d’un ancien ministre à 20 mois de prison après avoir été reconnue coupable d’avoir mis en danger la démocratie du pays en inventant des menaces et en vandalisant sa propre maison et sa voiture dans le but de montrer que la vie privée du couple avait été envahi par une production théâtrale.

L’accusé, Anita Laila Bertheussen, est le partenaire de l’ancien ministre de la Justice Tor Mikkel Wara, du Parti du progrès de droite. Elle a été reconnue coupable d’avoir envoyé des menaces anonymes à M. Wara et à un autre ministre, d’avoir enduit leur propre maison et leur voiture du mot «raciste» et d’une croix gammée, et plus tard d’avoir mis le feu à la voiture – tout cela pour prouver sa fausse affirmation selon laquelle le couple était attaqué.

Eirin Eikefjord, un rédacteur politique qui a couvert l’affaire pour le quotidien Bergens Tidende, a déclaré: «C’est un cas extraordinaire, certains diraient fou, qui a façonné les conversations sur ce que ceux qui ont le pouvoir en Norvège en font.

La campagne de Mme Bertheussen a commencé après une pièce de théâtre en novembre 2018 dans un théâtre d’Oslo. La pièce montrait des images de la maison où elle vivait avec M. Wara, ainsi que des images des maisons d’autres hommes politiques que la production accusait de nourrir des attitudes racistes en Norvège. La pièce, intitulée «Ways of Seeing», visait à cartographier «les réseaux qui souhaitent faire de la Norvège une société plus raciste», selon une description de la site web du théâtre.