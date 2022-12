Un partenaire clé de Covax mettra fin à son soutien aux pays à revenu intermédiaire

Un partenaire clé de Covax, l’organisation qui a dirigé les efforts pour apporter les vaccins Covid aux pays pauvres et à revenu intermédiaire, cessera de fournir les vaccins à une grande partie de la population mondiale au cours de l’année à venir et ne les fournira qu’aux plus faibles -pays à revenu.

Le conseil des gouverneurs de Gavi, l’organisation à but non lucratif qui fournit des vaccins aux pays en développement, a voté jeudi lors d’une réunion à Genève pour mettre fin au soutien de Covax à 37 pays, dont l’Égypte et l’Indonésie, où des centaines de milliers de personnes sont mortes du coronavirus.

Cinquante-quatre autres nations, dont certains des pays les plus pauvres du monde, continueront de recevoir des vaccins Covid gratuits et des fonds pour les aider à les délivrer – s’ils le souhaitent – ​​jusqu’en 2025.

Cette décision reflète le fait que la demande de vaccins Covid a chuté dans le monde entier et que Gavi s’est retrouvé surengagé dans les achats de vaccins lorsque les pays n’en veulent pas. Les efforts de vaccination en cours devraient se concentrer sur les groupes à haut risque, y compris les personnes âgées et immunodéprimées.