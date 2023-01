Un parieur de l’Indiana frappe un pari fou de premier buteur de touché

Nous sommes tous passés par là, c’est samedi matin et vous préparez vos paris pour le week-end. Peut-être que vous avez quelques outsiders que vous aimez, ou un over que vous aimez, mais vous décidez alors de vraiment vous balancer vers les clôtures et de préparer un pari massif. C’est exactement ce que ce parieur de l’Indiana, @CameronJayCrai1, a fait pour la division en organisant un pari à quatre manches du premier buteur de touché pour les quatre matchs.

Il a parié seulement 5 $ sur le pari de Travis Kelce 1er buteur de touché (+600), Dallas Goedert 1er buteur de touché (+1200), Ja’Marr Chase 1er buteur de touché (+900) et Dalton Schultz 1er buteur de touché (+1500) et le paiement était de 72 795 $.

Les Chiefs ont ouvert le score lors de leur premier entraînement avec une passe TD de huit verges à Kelce. Ensuite, les Eagles ont pris le coup d’envoi d’ouverture et ont marché sur le terrain pour couronner l’entraînement avec une passe de touché de 16 verges à Goedert. Ce parieur s’est endormi avec des visions de signes dollar dansant dans sa tête.

Dimanche, le premier entraînement des Bengals a culminé avec Joe Burrow qui s’est avancé dans la poche et a trouvé Chase pour un attrapé et un score de 28 verges; presque à la maison. Avant le début du dernier match du week-end, il a tweeté son bulletin de pari et a envisagé d’encaisser, mais a sagement tenu bon et lorsque Schultz a atteint le salaire des Cowboys, le chaos s’est ensuivi.

Heureusement, Cameron n’a pas retiré l’argent.

