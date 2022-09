Il est facile pour les fans des Chicago Bears de s’enthousiasmer pour le potentiel du quart-arrière de deuxième année, mais un fan s’est-il un peu laissé emporter cette semaine?

Ben Fawkes de VSiN annoncé mercredi qu’un parieur de l’Illinois a placé un pari de 1 000 $ sur Fields pour remporter le prix NFL MVP de cette année avec une cote de 200/1 à Césars Sportsbook. Étant donné que Caesars Sportsbook est le partenaire officiel des cotes de Bet Chicago Sports, j’espère que ce joueur a au moins utilisé notre offre de nouvel utilisateur pour s’inscrire avant de placer ce pari.

Même si le joueur ne l’a pas fait, cependant, je ne peux pas m’empêcher de soutenir cette personne. À 200/1, ce pari se traduirait par un paiement de 200 000 $ si Fields remportait le titre de MVP lors de sa deuxième saison dans la NFL. Fields est actuellement répertorié à 150/1 pour remporter le prix au Caesars Sportsbook.

Écoutez, nous savons tous que Fields remportant ce prix est loin. Mais, en tant que personne assise sur le même ticket, permettez-moi de plaider la cause pendant une minute.

L’ouverture de la saison s’est déroulée dans des conditions défavorables un jour de pluie à Soldier Field. Ce fut certainement une mauvaise journée pour jouer le poste, mais Fields a tout de même réussi les jeux décisifs nécessaires pour mener les Bears à une victoire 19-10 sur les 49ers de San Francisco.

Fields a terminé 8 sur 17 pour 121 verges pour accompagner deux touchés et une interception lors de la semaine 1. Il a semblé trouver un rythme en seconde période, au moment où ses deux lancers de touché ont eu lieu. JT O’Sullivan (@theqbschool) a décomposé le jeu sur sa page Youtube, et je recommanderais fortement de le regarder pour avoir une meilleure idée de l’impressionnant jeu de Fields.

Fields et les Bears ont absolument un long chemin à parcourir avant de pouvoir rejoindre la course MVP, mais ce n’est pas nécessairement impossible. Nous avons vu Patrick Mahomes et Lamar Jackson remporter récemment le même prix lors de leur deuxième saison dans la ligue.

Il s’agit d’un prix axé sur la narration, et il est généralement décerné au quart-arrière d’une équipe qui remporte de nombreux matchs. Sept des neuf derniers gagnants faisaient partie d’équipes qui ont terminé en tête de série dans leur conférence respective. Les deux autres gagnants du MVP faisaient partie d’équipes qui ont revendiqué une tête de série n ° 2, ce qui aurait été suffisant pour un laissez-passer à l’époque avant que la ligue ne passe à des séries éliminatoires à 14 équipes.

Les Bears ont déjà une victoire bouleversée à leur actif, mais cela pourrait s’avérer plus difficile à l’avenir. Ils sont un outsider de 10 points contre les Packers de Green Bay lors de la semaine 2, il faudra donc un étourdissement encore plus grand sur Sunday Night Football pour garder vivant le rêve de ce pari MVP de Fields.