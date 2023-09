Un parfumeur aide à recréer le « parfum d’éternité » utilisé lors de la momification de l’Égypte ancienne | Actualités scientifiques et technologiques

Laissez tomber le Chanel, car les chercheurs ont recréé ce qu’ils décrivent comme le « parfum de l’éternité » autrefois jugé digne d’une noble égyptienne antique.

La cire d’abeille, l’huile végétale et la résine d’arbre faisaient partie des ingrédients qui composaient il y a plus de 3 500 ans l’arôme utilisé lors de la momification d’une femme nommée Senetnay.

Avance rapide de 1450 avant notre ère à 2023, et l’odeur unique a été à nouveau développée à l’aide de techniques analytiques avancées qui peuvent séparer les produits chimiques et identifier de quoi ils sont créés.

Dans cette affaire, une équipe a analysé des résidus de baume retrouvés dans deux pots utilisés lors de la momification de Senetnay.

Ils ont été exhumés d’une tombe à Egyptela Vallée des Rois il y a plus d’un siècle, et sont aujourd’hui installés dans AllemagneMusée August Kestner.

Les baumes ont été fabriqués à partir d’un mélange de cire d’abeille, d’huile végétale, de graisses, de bitume, d’une substance balsamique et de plusieurs résines.

L’égyptologue Christian Loeben, conservateur du musée, a déclaré que le travail offrait non seulement une compréhension du « processus sophistiqué de momification », mais aussi des routes commerciales de la civilisation ancienne.

La résine de mélèze utilisée dans les baumes provenait probablement du nord de la Méditerranée, tandis que la présence possible de résine de dammar suggère un accès à des ingrédients d’Asie du Sud-Est.

Image:

Résine de Dammar, un ingrédient de l’embaumement, à côté d’un flacon du parfum ancien recréé. Photo : Barbara Huber





« Membre clé du cercle restreint du pharaon »

Le professeur Nicole Boivin, chercheuse principale du projet, a déclaré : « Les ingrédients contenus dans le baume montrent clairement que les anciens Égyptiens s’approvisionnaient très tôt en matériaux au-delà de leur royaume.

« Le nombre d’ingrédients importés dans son baume souligne également l’importance de Senetnay en tant que membre clé du cercle restreint du pharaon. »

La parfumeur française Carole Calvez a travaillé avec les chercheurs pour recréer le parfum, qui sera présenté à DanemarkMusée Moesgaard.

L’équipe, dirigée par Barbara Huber, a déclaré qu’elle espérait qu’elle offrirait aux visiteurs une « expérience immersive et multisensorielle », apportant la mystique de la momification de l’Égypte ancienne à nos jours.

Leurs conclusions ont été publiées dans la revue Scientific Reports.