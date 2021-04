Un parent de New York a déposé une demande légale d’épouser son propre enfant adulte et l’a qualifié de cas d ‘«autonomie individuelle». Le parent veut également que les lois sur la pratique incestueuse soient renversées. Selon un rapport dans le New York Post, le parent souhaite rester anonyme car sa demande sera jugée «moralement, biologiquement et socialement répugnante». Les documents judiciaires donnent une description très vague du parent ou de l’enfant adulte en question et aucun sexe, ville natale ou autre détail n’a été révélé.

Dans la demande, le parent a fait valoir que le mariage, un lien entre deux personnes, peut être considéré comme «une plus grande expression d’intimité et de spiritualité» entre deux personnes.

Les «conjoints proposés» sont des adultes et des parents et enfants biologiques. Selon les documents judiciaires, les «conjoints proposés» ne peuvent pas non plus avoir d’enfants ensemble.

En vertu de la loi de New York, l’inceste est un crime au troisième degré et passible de quatre ans de prison. Le parent qui veut épouser son propre enfant a dit vouloir faire une proposition, mais craint de causer un préjudice émotionnel s’il le fait alors que les lois sont intactes.

Un incident similaire a été signalé il y a quelques jours.

Dans une tournure étrange des événements, une mère en Chine a découvert que la femme que son fils est censé épouser est sa fille perdue depuis longtemps. La mère a été laissée en larmes suite à l’incident du mariage de son fils à Suzhou, dans la province du Jiangsu en Chine, le 31 mars. Après avoir vu une tache de naissance sur la main de la mariée, la mère a été choquée et s’est souvenue que sa fille en avait une similaire.

La belle-mère a rapidement approché la famille de la mariée et leur a demandé si elle avait été adoptée. La question a laissé la famille sous le choc, car la nouvelle de son adoption est un secret depuis toutes ces années. Cependant, ils ont ensuite révélé qu’elle avait été adoptée il y a une vingtaine d’années lorsque la famille avait découvert une petite fille au bord de la route, selon des informations.

En apprenant l’existence de ses parents biologiques, la mariée a également fondu en larmes et a affirmé qu’avoir rencontré sa vraie mère était «plus heureux que le jour du mariage lui-même».

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici