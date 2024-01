Un parent de Newton dépose une requête au tribunal pour mettre fin à la grève des enseignants alors que la ville annule le 8e jour d’école mardi

NEWTON – Les écoles restent fermées lundi pour une septième jour après la grève, les enseignants de Newton et le comité scolaire n’ont pas réussi à parvenir à un accord au cours du week-end.

Dans un geste surprise, un parent de Newton a déposé lundi une requête au tribunal demandant à un juge de contraindre l’Association des enseignants de Newton à mettre fin à la grève, car cela a des conséquences néfastes sur ses enfants qui sont étudiants. Le dossier indique que la grève « interfère et interrompt leur droit constitutionnel à l’éducation publique ».

Jusqu’à présent, ils ont manqué sept jours d’école à cause de la grève. Les enseignants et le personnel scolaire se sont rassemblés sur les marches de l’hôtel de ville de Newton.

“Je pensais qu’on y irait un jour parce qu’un jour suffit, mais deux semaines ?” a déclaré le conseiller du collège Daniel Arroyo. « À ce stade, qu’est-ce qui est acceptable ?

Le syndicat réclame de meilleurs salaires, du personnel de soutien et un congé parental. Une porte-parole de la maire de Newton, Ruthanne Fuller, a déclaré qu’elle n’approuverait pas un contrat qui entraînerait des licenciements. Selon la ville, dimanche soir, les deux parties avaient un écart de 25 millions de dollars sur la durée du contrat de quatre ans.

“Je me sens triste parce que les enseignants font grève, ce qui veut dire qu’ils font des piquets, qu’ils ont froid, qu’ils sont fatigués. Je me sens aussi heureux parce que je n’ai pas besoin d’aller à l’école”, a déclaré Raahi, élève de troisième année. Shah.

Sa mère n’était pas aussi enthousiaste. “Cela fait incroyablement longtemps. Je veux désespérément que mes enfants retournent à l’école”, a-t-elle déclaré en regardant son fils. “Je t’aime, mais ce n’est pas facile de les avoir à la maison, et je pense que la même génération a été touchée par le COVID, donc c’est comme une nouvelle interruption de leur scolarité.”

Les familles ont récupéré leurs déjeuners dans diverses écoles de Newton. “Nous sommes juste prêts à revenir à notre emploi du temps”, a déclaré Kate Gilmartin. “Nous soutenons totalement tous les enseignants, nous faisons preuve d’empathie et voulons les soutenir, afin qu’ils puissent soutenir nos enfants.”

“J’ai l’impression que c’est comme une grande perturbation”, a déclaré Leonor Quessa, élève de METCO à la Newton South High School. Elle a déclaré que si la grève se poursuivait un autre jour, “je vais probablement perdre la tête parce que je suis chez moi à ne rien faire, à regarder les murs. Vraiment, c’est juste dur.”

Cela pourrait également coûter cher à la Newton Teachers Association, qui se voit infliger des amendes de centaines de milliers de dollars qui augmentent chaque jour.

“Personne ici ne veut être ici, je vous le promets”, a déclaré Katani Sumner, conseillère de METCO. “Mais nous ne voulons pas non plus qu’ils nous brisent et que nous retournions à la même situation. Ce n’est pas acceptable.”

Les écoles publiques de Newton seront fermées mardi pour le huitième jour.

