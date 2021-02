Un parent de la reine emprisonné pour avoir agressé sexuellement une femme dans son château

Un parent de la reine a été emprisonné pendant 10 mois pour avoir agressé sexuellement une femme dans sa maison ancestrale.

Simon Bowes-Lyon, 34 ans, comte de Strathmore, a plaidé coupable d’avoir agressé une femme au château de Glamis, à Angus, en février de l’année dernière.

Bowes-Lyon, qui est le fils d’un cousin de la reine, a été condamné mardi à Dundee Sheriff Court.

Le tribunal avait précédemment entendu que l’agression s’était produite dans une chambre du château.

Dans une déclaration devant le tribunal après avoir plaidé coupable le mois dernier, Bowes-Lyon s’est excusé et a déclaré qu’il avait « grandement honte de mes actes qui ont causé une telle détresse à un invité chez moi ».

Il a dit qu’il avait « bu à l’excès » la nuit de l’attaque, ce qui, selon lui, n’était « aucune excuse » pour ses actes.

Il a ajouté: «Je ne pensais pas être capable de me comporter comme je l’ai fait, mais j’ai dû y faire face et prendre mes responsabilités.

«Au cours de la dernière année, cela a consisté à rechercher et à recevoir une aide professionnelle et à accepter de plaider coupable le plus rapidement possible.

« Mes excuses vont avant tout à la femme concernée mais je voudrais également m’excuser auprès de la famille, des amis et des collègues pour la détresse que je leur ai causée. »

Le château de Glamis est le siège des comtes de Strathmore et de Kinghorne, qui font partie de la famille de la défunte reine mère.

Infraction si grave qu’il n’y avait pas d’alternative à la prison

Le shérif Alistair Carmichael a déclaré à Simon Bowes-Lyon que l’infraction était si grave qu’il n’y avait pas d’alternative à la détention, car cela enverrait le mauvais message aux autres.

Il a déclaré que le niveau de force, d’agression et de persévérance manifesté lors de la violente attaque de 20 minutes contre un invité à son domicile ancestral signifiait qu’une peine communautaire ne serait pas adéquate.

Dundee Sheriff Court a appris que Bowes-Lyon avait été évalué par des experts comme présentant un «risque moyen» de commettre davantage de crimes sexuels.

Le tribunal a appris que sa victime avait subi une «thérapie cognitivo-comportementale» à la suite de l’attaque et avait encore des cauchemars plus d’un an après l’incident.

Le shérif Carmichael a déclaré: «Elle n’avait aucun intérêt sexuel pour vous et n’avait rien fait qui puisse être interprété par vous comme le contraire.

«Vous êtes allé dans sa chambre et vous l’avez persuadée d’ouvrir la porte, vous vous êtes frayé un chemin dans la chambre, l’avez poussée sur le lit et l’avez agrippée violemment au téton et avez essayé de pousser sa chemise de nuit.

«Tu lui as dit que tu allais la baiser et qu’elle avait besoin d’une baise. Tu as continué à la tirer dessus et tu as essayé de l’embrasser. Pendant tout ce temps, elle a clairement indiqué qu’elle voulait que tu arrêtes.

Bowes-Lyon a ensuite suivi la femme dans la pièce alors qu’elle tentait de s’échapper et a attrapé son téton une deuxième fois – si fort que c’était encore douloureux le lendemain.

Même après avoir réussi à le faire sortir de la pièce, la femme terrifiée a entendu Bowes-Lyon revenir et essayer de revenir dans une seconde fois.

Le shérif a déclaré: «Elle avait peur au point de verrouiller la porte et de coincer une chaise sous la poignée. Elle a été laissée tremblante.

«Même maintenant, un an plus tard, elle fait toujours des cauchemars et se sent paniquée parce qu’elle a été agressée sexuellement par toi. C’était encore pire que tu étais son hôte.

« Vous l’avez agressée face à des protestations répétées pour arrêter et vous avez empêché à plusieurs reprises la plaignante de s’échapper. La force, l’agression et la persévérance que vous avez utilisées sont préoccupantes.

« La peine doit refléter la gravité de ce crime et la nécessité d’une punition pour exprimer adéquatement la désapprobation de la société. »

Il a prononcé une première peine de 15 mois et l’a réduite à 10 mois pour reconnaître le plaidoyer de culpabilité à la première occasion de Bowes-Lyon.

L’avocat de l’accusé, John Scott QC, a demandé au tribunal d’imposer une peine non privative de liberté et a déclaré que son client avait exprimé de véritables remords pour son comportement.

Il a déclaré: « Son sentiment de regret et de honte profonde transparaît. Il est totalement hors de caractère pour l’accusé.

«Il ne souhaite pas être mieux traité que quiconque et il ne devrait pas non plus l’être. Il ne devrait pas non plus être traité plus mal.

«Les références au personnage parlent de son comportement par ailleurs exemplaire et d’une image de certains des défis qu’il a rencontrés dans la vie qui pourraient ne pas être nécessairement largement compris ou connus, et plutôt des hypothèses sont faites sur son privilège.

« Il a reconnu qu’il avait fait quelque chose de très mauvais et il en est désolé. Il ne court qu’un risque moyen d’être condamné à nouveau. »

M. Scott a déclaré au tribunal que Bowes-Lyon avait des problèmes d’enfance mais ne les avait pas pleinement exprimés aux travailleurs sociaux, car il préférait se concentrer sur les moments heureux de son éducation.

«C’était noir. À la seconde où elle a ouvert la porte, il s’est frayé un chemin et l’a poussée sur le lit ‘

Le tribunal avait précédemment entendu comment l’aristocrate avait pénétré de force dans la chambre d’une femme endormie et l’avait agressée lors d’un week-end de relations publiques qu’il organisait dans le domaine de 16 500 acres.

Bowes-Lyon, qui est le cousin de la reine, deux fois éloigné, a mené une attaque soutenue contre la femme de 26 ans.

Bowes-Lyon, 34 ans, connu sous le nom de « Sam » et s’est décrit à la police comme un « fermier », est un arrière-petit-neveu de la reine Elizabeth, la reine mère.

Le propriétaire terrien multimillionnaire, qui marchait derrière le prince William dans le cortège funèbre de la reine mère à l’âge de 15 ans, se tenait la tête baissée pendant que l’accusation lui était lue.

Il a admis que le 13 février de l’année dernière à Glamis Castle, il avait agressé sexuellement une femme de 26 ans, qui ne peut être identifiée pour des raisons juridiques.

Il a admis l’avoir poussée à plusieurs reprises sur un lit, attrapant de force ses seins, essayant à plusieurs reprises de tirer sa chemise de nuit, la poussant contre un mur, touchant ses fesses et son vagin et essayant de l’embrasser.

La députée fiscale Lynne Mannion a déclaré au tribunal: « L’accusé est le comte de Strathmore. Il réside dans sa maison ancestrale de Glamis Castle. Il partage son temps entre le château et une propriété à Londres. »

Elle a déclaré que Glamis Castle avait été choisi pour accueillir plusieurs personnes pendant un week-end pour un article pour un magazine de luxe. Ils ont apprécié la dégustation de gin, les promenades en hélicoptère, le tir et une visite du château.

Le premier soir, la plaignante a remarqué que personne ne parlait à Bowes-Lyon pendant le dîner et elle l’a engagé dans une conversation. Il l’a emmenée dehors pour lui montrer une de ses voitures classiques.

Le lendemain soir, il y a eu un dîner cravate noire et, après que la victime se soit couchée, Bowes-Lyon a continué à boire avant d’arriver non invitée dans sa chambre à 1 h 20.

Mme Mannion a déclaré: « Elle dormait et a été réveillée en frappant à la porte. » Elle a dit que Bowes-Lyon avait dit à la femme: « C’est Sam. C’est important. S’il vous plaît laissez-moi entrer. »

«Elle pensait que quelque chose n’allait pas, alors elle s’est levée. C’était noir. À la seconde où elle a ouvert la porte, il s’est introduit et l’a poussée sur le lit.

« Il était très ivre et sentait la cigarette. Il lui a dit qu’il voulait avoir une liaison. Il a saisi sa poitrine et son téton très fort. Il a essayé de remonter sa chemise de nuit.

«Elle est allée dans la salle de bains pour s’enfuir mais l’accusé l’a suivie, l’a empêchée de fermer la porte et a allumé une cigarette. Elle s’est faufilée et est retournée dans la chambre.

« Il l’a poussée contre le mur et a saisi son mamelon à nouveau, si fort que ça lui faisait encore mal le lendemain. Il a attrapé ses fesses et son vagin.

Elle a élevé la voix dans l’espoir qu’un autre invité l’entendrait. Elle a paniqué parce qu’elle ne connaissait pas la disposition du château.

« Elle n’a eu aucun signal. Il a refusé de partir. » Bowes-Lyon a dit à la femme terrifiée: « Je vais te baiser. »

« Il s’est couché et a commencé à lui tirer dessus. Elle a dû continuer à le repousser. Il lui a dit qu’elle avait besoin d’une ‘baise’. Elle lui a dit de ‘f — off.' »

Bowes-Lyon l’a qualifiée de « personne impolie, méchante, mauvaise et horrible » et lui a dit qu’elle ne pouvait pas lui dire quoi faire dans sa propre maison.

Après plus de 20 minutes, elle a finalement réussi à le faire sortir de sa chambre – dans son aile privée – et a envoyé une série de messages demandant de l’aide à ses collègues et à son petit ami.

Bowes-Lyon est revenu et a essayé de rentrer dans la pièce, mais elle a réussi à mettre la main sur l’éditeur dans une autre partie du château et il est venu l’aider.

Il a par la suite rapporté qu’elle était «en détresse» lorsqu’il lui avait parlé et que Bowes-Lyon s’était endormi lorsqu’il était allé le confronter à propos de l’incident.

La femme a fui le château dans la matinée et est rentrée chez elle pour signaler immédiatement l’affaire à la police. La police écossaise et la police métropolitaine ont été impliquées dans l’enquête.

Bowes-Lyon a envoyé par courrier électronique des excuses à la femme après avoir été informée par l’éditeur et il a présenté de nouvelles excuses pour son comportement hier devant le tribunal.

L’aristocrate à la tête d’essence avec des amis de Made In Chelsea

L’aristocrate, qui se vante de son amour des voitures rapides et des vacances avec des stars de la télé-réalité, et a été nommé parmi les 50 lots les plus éligibles de Grande-Bretagne par Tatler en 2019, a accordé à la police une interview « sans commentaire » au siège de Dundee.

L’avocat John Scott QC a déclaré: « Il est vraiment désolé pour ce qu’il accepte comme une conduite honteuse. » Il a dit que Bowes-Lyon avait depuis été en consultation pour essayer de comprendre son comportement.

Noble et pair Bowes-Lyon, le 19e et le 6e comte de Strathmore et Kinghorne, a été nommé Lord Glamis de 1987 jusqu’à la mort de son père en 2016.

Il est le fils aîné de Michael «Mikey» Bowes-Lyon, 18e comte de Strathmore et Kinghorn, et d’Isobel Weatherall. Ses parents ont divorcé en 2004 et il a succédé à son père en 2016.

Il est un cousin germain deux fois enlevé de la reine Elizabeth II et un arrière-petit-neveu de feu la reine Elizabeth la reine mère. Sa famille possède Glamis Castle et a hérité d’une part de la succession de 40 millions de livres sterling de son père.

En juin 2020, la police de Durham a contacté le comte pour avoir violé les restrictions de voyage liées à Covid-19 alors en place. Un rapport a déclaré qu’il avait parcouru 200 miles jusqu’à Holwick Lodge, Middleton-in-Teesdale, et avait été repéré par son majordome achetant des journaux.

En 2010, il a été banni de la route pendant neuf mois après avoir été chronométré sur sa moto à 100 mph sur un tronçon de route de 60 mph.

Parmi ses amis bien connus figurent les stars de Made In Chelsea, Hugo Taylor et Oliver Proudlock, le fils de Bryan Ferry, Otis, et le mannequin et mondain Poppy Delevingne.

Son père était connu pour ses relations à damier et ses problèmes d’alcool. L’ancien capitaine des Scots Guards était considéré comme «le chef de la famille écossaise de la reine» et marchait derrière le prince Charles et le prince William lors des funérailles de la reine mère.

Son siège familial du XIVe siècle, Glamis Castle, à Forfar, était la maison d’enfance de la reine mère. Son testament incluait une part de 14 millions de livres sterling de Glamis et de 20 millions de livres sterling Holwick Estate dans le comté de Durham.

Il était ancien fouet conservateur à la Chambre des lords, mais a développé un problème d’alcool et a été découvert dans un salon de massage de Darlington près de sa majestueuse maison anglaise.

Le château de Glamis est le siège de la famille Bowes Lyon depuis 1372. Le membre récent le plus célèbre est Lady Elizabeth Bowes Lyon, mieux connue sous le nom de reine mère.

La mère de l’actuel monarque britannique a grandi à Glamis et a donné naissance à son deuxième enfant, la princesse Margaret, sur le domaine de 16 500 acres. Plus de 100 000 visiteurs visitent le château de 130 pièces chaque année.

Après sa première comparution devant le tribunal, Bowes-Lyon a déclaré: « J’ai beaucoup honte de mes actes qui ont causé tant de détresse à un invité chez moi. De toute évidence, j’avais bu à l’excès la nuit de l’incident.

«En tant que personne trop consciente des dommages que l’alcool peut causer, j’aurais dû le savoir mieux. Je reconnais, en tout état de cause, que l’alcool n’est pas une excuse pour mon comportement.

« Je ne pensais pas être capable de me comporter comme je l’ai fait mais j’ai dû y faire face et prendre mes responsabilités. Mes excuses vont surtout à la femme concernée, mais je voudrais aussi m’excuser auprès de la famille, des amis et collègues pour la détresse que je leur ai causée. «