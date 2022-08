Un parent de Facebook règle son procès dans le scandale de Cambridge Analytica

La société mère de Facebook est parvenue à un règlement provisoire dans un procès alléguant que le plus grand service de réseau social au monde a permis à des millions d’informations personnelles de ses utilisateurs d’être transmises à Cambridge Analytica, une entreprise qui a soutenu la campagne présidentielle victorieuse de Donald Trump en 2016.

Les termes du règlement conclu par Meta Platforms, la société holding de Facebook et Instagram, n’ont pas été divulgués dans les documents judiciaires déposés vendredi soir. Le dépôt auprès du tribunal fédéral de San Francisco a demandé un sursis de 60 jours à l’action pendant que les avocats finalisent le règlement. Ce calendrier suggérait que de plus amples détails pourraient être divulgués d’ici la fin octobre.

L’accord a été conclu quelques semaines seulement avant la date limite du 20 septembre pour que le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, et sa directrice de l’exploitation de longue date, Sheryl Sandberg, se soumettent à des dépositions lors des phases finales de la collecte de preuves avant le procès, selon des documents judiciaires. .

Zuckerberg, qui a fondé Facebook en 2004 alors qu’il était étudiant à l’Université de Harvard, aurait pu être destitué jusqu’à six heures. Sandberg, qui quitte ses fonctions de directeur de l’exploitation après un mandat de 14 ans, aurait pu être interrogé jusqu’à cinq heures.

L’affaire est née de révélations de 2018 selon lesquelles Cambridge Analytica, une entreprise liée au stratège politique de Trump, Stephen Bannon, avait payé un développeur d’applications Facebook pour accéder aux informations personnelles d’environ 87 millions d’utilisateurs de Facebook. Ces données ont ensuite été utilisées pour cibler les électeurs américains lors de la campagne de 2016 qui a abouti à l’élection de Trump en tant que 45e président.

Le tumulte qui a conduit à un Zuckerberg contrit a été grillé par les législateurs lors d’une audience très médiatisée au Congrès et a incité les gens à supprimer leurs comptes Facebook. Même si la croissance de Facebook a stagné alors que de plus en plus de personnes se connectent et se divertissent sur des services concurrents tels que TikTok, le réseau social compte toujours environ 2 milliards d’utilisateurs dans le monde, dont près de 200 millions aux États-Unis et au Canada.

Le procès, qui cherchait à être certifié en tant que recours collectif représentant les utilisateurs de Facebook, avait affirmé que la violation de la vie privée prouvait que Facebook était un “courtier de données et une société de surveillance”, ainsi qu’un réseau social.

– The Associated Press