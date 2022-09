Un parent de chien emmène son animal faire une balade à vélo, Twitter adore ça

Les chiens sont nos meilleurs amis. Bien que cette citation soit populaire à la fois en théorie et en pratique, certaines personnes passent au niveau supérieur avec leurs animaux de compagnie. Les gens n’aiment plus être appelés propriétaires d’animaux. Ils préfèrent être appelés parents d’animaux de compagnie. C’est parce que l’attachement que les gens ont pour leurs animaux de compagnie leur permet d’avoir le même sentiment qu’ils auraient pour leurs enfants. Un homme l’a prouvé en emmenant son chien faire une balade à vélo avec lui.

Dans la vidéo publiée sur Twitter par un Buitengebieden, le chien a été vu portant une veste et des lunettes. Alors que la moitié supérieure du corps du chien était à l’extérieur, la moitié inférieure était dans un sac. La vidéo a été prise par un chauffeur à côté de lui. Sous-titrée “Wait for it”, la première partie de la vidéo montre la voiture s’arrêtant à côté du cavalier et le chien est assis derrière le cavalier. Le chien tourne dans l’autre sens. Cependant, au fur et à mesure que la vidéo progresse, le chien se retourne vers la fin de la vidéo et toute la tenue est révélée aux téléspectateurs.

La vidéo compte actuellement plus de 1,67 crore de vues et plus de 5,84 lakh likes. Les personnes dans la section des commentaires ont publié de nombreuses vidéos et photos similaires de chiens en tenues. Un utilisateur a partagé une vidéo d’un chien portant un t-shirt et une paire de lunettes qui a fait un high five à une femme. Il passa alors un doux sourire et la voiture avança.

Mon Pancho dans mon Wrangler, tête baissée dans son siège pour chien ! Il avait généralement une jambe drapée sur le siège 😂. Je l’ai perdu en 2013, il me manque toujours autant. Il est allé partout avec moi. C’était à League City Texas. pic.twitter.com/WapFwcoJl4 – cynthia witter (@WitterCynthia) 28 septembre 2022

