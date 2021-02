Un pare-feu numérique au Myanmar, construit avec des pistolets et des coupe-fils

Les soldats birmans sont descendus avant l’aube du 1er février, portant des fusils et des pinces coupantes. Sous la menace d’une arme, ils ont ordonné aux techniciens des opérateurs de télécommunications de désactiver Internet. Pour faire bonne mesure, les militaires ont coupé des fils sans savoir ce qu’ils coupaient, selon un témoin oculaire et une personne informée des événements. Les raids dans les centres de données à Yangon et dans d’autres villes du Myanmar faisaient partie d’une grève coordonnée au cours de laquelle l’armée a pris le pouvoir, enfermé les dirigeants élus du pays et déconnecté la plupart de ses utilisateurs d’Internet. Depuis le coup d’État, l’armée a à plusieurs reprises fermé Internet et coupé l’accès aux principaux sites de médias sociaux, isolant un pays qui n’avait que ces dernières années un lien avec le monde extérieur. Le régime militaire a également promulgué une législation qui pourrait criminaliser les opinions les plus douces exprimées en ligne. Jusqu’à présent, le Tatmadaw, comme on l’appelle l’armée du Myanmar, a dépendu de formes de contrôle plus grossières pour restreindre le flux d’informations. Mais l’armée semble sérieuse dans la mise en place d’une clôture numérique pour filtrer plus agressivement ce que les gens voient et font en ligne. Le développement d’un tel système pourrait prendre des années et nécessiterait probablement une aide extérieure de Pékin ou de Moscou, selon les experts.

Un pare-feu aussi complet peut également coûter cher: les pannes d’Internet depuis le coup d’État ont paralysé une économie en difficulté. Des perturbations plus longues nuiront aux intérêts commerciaux locaux et à la confiance des investisseurs étrangers ainsi qu’aux vastes intérêts commerciaux de l’armée. «L’armée a peur des activités en ligne des gens, alors ils ont essayé de bloquer et de fermer Internet», a déclaré Ko Zaw Thurein Tun, président d’une section locale de l’Association des professionnels de l’informatique du Myanmar. «Mais maintenant, les transactions bancaires internationales ont cessé et l’économie du pays est en déclin. C’est comme si leur urine arrosait leur propre visage. Si les contrôles numériques du Myanmar deviennent permanents, ils ajouteront aux murs mondiaux qui divisent de plus en plus ce qui était censé être un Internet ouvert et sans frontières. Les blocs offriraient également de nouvelles preuves que davantage de pays se tournent vers le modèle autoritaire chinois pour apprivoiser Internet. Deux semaines après le coup d’État, le Cambodge, qui est sous l’emprise économique de la Chine, a également dévoilé ses propres contrôles radicaux sur Internet.

Même les décideurs politiques aux États-Unis et en Europe établissent leurs propres règles, bien que celles-ci soient beaucoup moins sévères. Les technologues craignent que de telles mesures pourraient à terme briser Internet, minant ainsi les réseaux en ligne qui relient le monde.