Une «ceinture d’accouchement» du XVe siècle, inscrite de prières et d’une image de crucifix bien au pouce, était probablement activement utilisée lors de l’accouchement médiéval, selon de nouvelles recherches sur l’une des rares ceintures de ce type non détruites par le temps ou les révolutionnaires religieux.

Grâce à une technique délicate qui utilise les miettes de frottements de gomme en plastique, les scientifiques ont pu identifier des marques biologiques sur le fragile parchemin en peau de mouton.

Ils ont trouvé des traces de miel, de lait, d’œufs et de céréales, ainsi que des liquides cervico-vaginaux «qui indiquaient une utilisation active lors de l’accouchement», a déclaré l’auteure principale Sarah Fiddyment du McDonald Institute for Archeological Research de l’Université de Cambridge.

L’étude publiée mercredi a déclaré qu’elle «prouvait ce que l’on soupçonnait depuis longtemps», que la ceinture n’était pas seulement un talisman à porter pendant la grossesse, mais faisait également partie du rituel du travail et de l’accouchement.

Avec peu de preuves de première main sur les femmes médiévales elles-mêmes, la recherche jette un nouvel éclairage sur la santé des femmes et les soins obstétricaux à une époque où «les récits d’accouchement étaient en grande partie écrits par des hommes», a déclaré le co-auteur Matthew Collins, de l’Université de Copenhague.

D’une largeur de dix centimètres et d’une longueur de plus de trois mètres, la ceinture est recouverte des deux côtés d’images et d’invocations qui, selon les chercheurs, étaient enroulées autour du corps d’une femme et placées stratégiquement sur son ventre pour lui conférer une protection.

Son utilisation «montre que les femmes utilisaient des rituels hautement formulés qui alliaient la précision numérique et l’incantation de la magie à la protection religieuse», indique l’étude.

À cette époque, l’accouchement était la principale cause de décès chez les femmes et l’étude indiquait que le taux de mortalité néonatale de la mère et de l’enfant se situait entre 30 et 60%.

Avec peu que nous reconnaissions comme médicament, les premières sages-femmes offraient des amulettes, des pierres précieuses et des remèdes à base de plantes contenant des ingrédients similaires à ceux trouvés sur la ceinture.

Une recette de Trotula, le manuel du XIIe siècle sur la santé des femmes, recommandait un mélange «d’un scrupule de pavot à opium, d’un scrupule de graisse d’oie, de quatre scrupules chacun de cire et de miel, d’une once d’huile, les blancs de deux œufs, et le lait d’une femme ».

L’étude est la première à analyser les protéines d’un document parchemin historique avec la technique de frottement à la gomme non invasive, qui était auparavant utilisée pour détecter la source animale du parchemin.

«Le fait que nous ayons pu détecter ces protéines non humaines supplémentaires spécifiques renforce encore la preuve que cette ceinture a été activement utilisée en fin de grossesse et à l’accouchement, et donne également des preuves à l’appui que ces traitements documentés ont effectivement été utilisés», a déclaré Fiddyment dans un communiqué de presse de Cambridge.

Talisman «clandestin»?

Des ceintures – faites de soie, de fer, de parchemin ou de peau de serpent ou de cerf – ont été utilisées en particulier par les femmes riches pendant la grossesse et une a même été commandée pour l’épouse du roi Henry VII, selon l’étude.

Ils étaient souvent loués par l’Église médiévale, avec une foule d’autres reliques et talismans prétendant offrir une protection.

Mais cela prit fin avec la Réforme au XVIe siècle, avec ce qui deviendra plus tard connu sous le nom de dissolution des monastères entre 1536 et 1541 environ.

«Les raids ont été particulièrement vicieux en ciblant les centres liés spécifiquement à la vénération des saints féminins, dont une grande partie se concentrait sur la procréation et la grossesse», indique l’étude.

Au-delà du résidu de naissance, les chercheurs ont peu d’autres indices sur l’histoire de la ceinture, y compris si elle a été cachée et plus tard utilisée en secret.

« Étant donné que cette ceinture n’a pas été détruite par les réformateurs et compte tenu de l’usure lourde … il se peut que ce soit une ceinture clandestine utilisée jusqu’au début du XVIIe siècle », ont déclaré les auteurs.