Un parc-o-bus vide surnommé un «terrain de jeu en ciment» inutile de 8 millions de dollars

Un parc-o-bus de plusieurs millions de dollars dans l’est d’Ottawa qu’OC Transpo a présenté comme “parfait pour les clients” dans le sud d’Orléans est resté en grande partie vide depuis son ouverture il y a trois ans.

Les résidents à proximité disent que c’est un gaspillage de l’argent de leurs impôts et se demandent toujours pourquoi il est même là.

“Nous ressentons tous la même chose. Il n’est pas utilisé. C’est un gaspillage”, a déclaré Rylee Batista, résidente.

Le Chapel Hill South Park & ​​Ride se trouve à Navan Road et Brian Coburn Boulevard, une artère majeure du sud d’Orléans. Il a ouvert ses portes le 27 octobre 2019 et a coûté à la ville environ 8,2 millions de dollars.

Le terrain compte 263 places de stationnement gratuites et devait passer à 427, selon le site Web d’OC Transpo.

Mais l’arrêt ne dessert que deux lignes de bus régulières – les 32 et 34 qui circulent environ toutes les 25 minutes la plupart de la journée – et selon OC Transpo, deux autres bus circulent les matins de la semaine vers les écoles secondaires à proximité.

C’est là que se trouve le parc-o-bus Chapel Hill South à Ottawa. (Leah Hansen/CBC)

Un OC Transpo dépliant en ligne à propos du parc-o-bus le vante comme “parfait pour les clients voyageant du sud d’Orléans et des communautés voisines” et dit aux clients de “garer votre voiture et laissez OC Transpo vous emmener le reste du chemin – 35 minutes jusqu’au centre-ville!”

Mais c’est loin de la réalité.

Selon le planificateur de transport en commun de Google Map, il faut environ une heure pour se rendre en transport en commun depuis le parc et se rendre au bureau du centre-ville de CBC Ottawa pendant les heures de pointe du matin. Conduire au parc et rouler à partir d’une adresse résidentielle aléatoire dans le quartier voisin d’Avalon, le trajet total est d’environ une heure et 15 minutes.

Mais il faut environ 53 minutes de cette même adresse directement à CBC Ottawa en transport en commun.

Un parc vide de Chapel Hill South et une promenade un après-midi de semaine en septembre 2022. (Réno Patry/CBC)

CBC a visité le parc-o-bus trois fois entre septembre et octobre pour des périodes de deux heures, deux fois aux heures de pointe. Tout au plus, il a observé cinq voitures garées là, et parfois aucune.

À chaque occasion, CBC a observé un usager du transport en commun descendant de l’autobus et repartant dans sa voiture; plusieurs utilisateurs non-transit – comme un skateur et des promeneurs de chiens – s’y sont garés à des fins récréatives.

Mais la ville maintient que l’emplacement “est stratégique”.

Une belle matinée pour ouvrir le nouveau @OC_Transpo Park & Roulez à Chapel Hill South avec @Laura_Dudas, @JimWatsonOttawa, résidents et dédié #OCtranspo personnel #ottcity pic.twitter.com/BpgEfumj4Y —@StephenBlais

Stanimir Cvetanov court près du parc-o-bus presque tous les jours. Le résident de Chapel Hill South a déclaré qu’il était tellement déconcerté par le vide qu’il a écrit une critique Google une étoile.

“Exemple classique de gaspillage de l’argent des contribuables. Presque personne ne l’utilisait même avant la pandémie”, lit-on dans sa critique.

Cvetanov a déclaré à CBC qu’en tant qu’usager du transport en commun avant le COVID, il était “initialement excité” pour le parc-o-bus en pensant que davantage de bus express en sortiraient.

Cet enthousiasme fut de courte durée.

“Ça m’a bouleversé, genre, tu as construit quelque chose d’aussi énorme pour seulement deux lignes de bus ?” dit Cvetanov.

Les publications sur les réseaux sociaux à propos du parc-o-bus montrent des commentaires effrontés datant de deux ans utilisant des termes tels que “incompétence massive” et “énorme échec” pour décrire la décision de la ville de le construire. Ceci est un aperçu de quelques commentaires sur la page Facebook d’OC Transpo. (OC Transpo/Facebook)

Préoccupations concernant les courses, le défrichement de la forêt

Batista, président de la Chapel Hill South Community Association, a déclaré que le terrain a été principalement utilisé comme « terrain de jeu en ciment de 8 millions de dollars » pendant la pandémie.

“Nous sommes venus ici avec nos rollers pour jouer au hockey”, a-t-elle déclaré.

Batista a vu des enfants à vélo, des petites voitures motorisées et des skateurs utiliser l’espace.

REGARDER | « Aucune raison » qui que ce soit à Chapel Hill utiliserait le parc-o-bus, déclare l’association :

Un résident dit que le parc-o-bus d’Orléans est presque vide car les lignes d’autobus restent limitées Rylee Batista, président de la Chapel Hill South Community Association, dit qu’il est frustrant qu’il n’y ait pas eu plus de lignes de bus ajoutées pour relier le Chapel Hill South Park and Ride au LRT.

La nuit, cependant, il était utilisé comme lieu de dérive et de course de voitures, alors des barricades ont été installées pour essayer d’empêcher cela, a-t-elle déclaré.

“Vous pouvez les entendre tourner ou dériver”, se souvient Batista en désignant la clôture. “C’est ce que cela a fait – cela a réduit ce bruit.”

Une voiture garée au parking Chapel Hill South et ride à Orléans en septembre. Cette voiture était l’une des trois garées sur le parking à l’époque. (Réno Patry/CBC)

Le parc-o-bus a également remplacé une forêt, a-t-elle dit, ce qui a amené certains résidents à s’inquiéter de l’impact qu’il pourrait avoir sur l’espace vert et le ravin à proximité.

Batista a déclaré qu’elle avait parlé aux conseillers municipaux de son avenir et d’autres problèmes de transport dans le sud d’Orléans.

“Nous ne sommes pas bien desservis”, a-t-elle déclaré. “Mais où est la prochaine étape ? Où est le plan B ? Il ne semble pas y avoir [one].”

Plusieurs de ces avis jaunes sont affichés sur la barricade bloquant une majorité de places de stationnement au parc relais. Il se lit comme suit : “Espaces temporairement fermés pendant que l’utilisation du Park & ​​Ride est faible.” (Réno Patry/CBC)

Situation « Charrette avant le cheval » : résident

Heather Buchanan, une résidente du quartier voisin de Bradley Estates, qualifie le parc-o-bus d'”arrêt de transport en commun glorifié”.

Buchanan siège au comité de développement de son association communautaire et a expliqué que le lot a été construit en prévision d’un futur corridor de bus rapide (BRT) – des routes réservées aux bus – dans la région, un projet qui ne s’est pas concrétisé depuis les années 1990.

Plus récemment, en mars dernier, après des années d’études, de planification et de consultations, le conseil municipal a voté pour aller de l’avant avec l’un des quelques options présélectionnées — Option 7 — prolonger le boulevard Brian Coburn et créer un Transitway Cumberland à travers la Ceinture de verdure qui relierait le parc-o-bus au chemin Blair.

Mais la ville n’a pas mis de côté d’argent pour son coût projeté de 300 millions de dollars et elle rencontre des problèmes avec la Commission de la capitale nationale, qui est propriétaire de la Ceinture de verdure mais refuse de la libérer. Certains documents prévoient que cela ne se produira pas avant 2030.

“Nous étions tous assez furieux que nous allions avoir ce parking” charrette avant le cheval “”, a-t-elle déclaré. “Tout cela est basé sur un BRT … qui n’existe pas.”

REGARDER | Buchanan explique pourquoi le park and ride n’a pas de sens en ce moment :

Parc sous-utilisé d’Orléans et monter un cas de mettre “ la charrue avant les boeufs ”, dit un résident La résidente Heather Buchanan dit que le Chapel Hill South Park and Ride était destiné à desservir un système de transport en commun rapide par bus qui n’existe pas actuellement.

Si la ville souhaite que les résidents du sud d’Orléans utilisent le parc-o-bus maintenant, elle a déclaré qu’elle devait d’abord améliorer les routes qui les y conduisent.

Buchanan a déclaré que l’argent aurait été mieux dépensé pour construire un parc-o-bus plus grand à la station Blair LRT, qui ne compte actuellement que 21 places pour les titulaires de permis.

Une capture d’écran d’une présentation de la Ville d’Ottawa sur l’étude d’évaluation environnementale du prolongement Brian Coburn/du Transitway de Cumberland. Cette conception recommandée montre une proposition de Bus Rapid Transit (BRT) à côté du parc-o-bus de Chapel Hill South. (Ville d’Ottawa)

“Ce parc-o-bus est essentiellement un éléphant blanc”, a déclaré Rachelle Lecours, présidente de la Greater Avalon Community Association, qui représente les communautés à l’est du lot.

“Les gens sont contrariés parce que cet argent aurait pu être utilisé pour fournir un meilleur service de bus.”

Lecours a déclaré que les deux bus qui le traversent font des “courses de lait” dans les communautés voisines, il est donc plus facile pour les résidents de monter dans le bus près de chez eux de toute façon.

Comme solution provisoire en attendant le futur SRB, elle suggère de mettre en place des autobus express transportant directement les gens du parc-o-bus vers le centre-ville ou les stations du SLR, soit la station Blair ou la station Cyrville, qui est moins achalandée.

Une personne monte dans un autobus d’OC Transpo au parc-o-bus en septembre 2022. L’usager du transport en commun a déclaré à CBC qu’il se dirigeait de chez lui à proximité pour utiliser la gare routière, mais qu’il ne l’avait jamais utilisé comme parc-o-bus. (Réno Patry/CBC)

La ville dit que l’emplacement est “stratégique”

CBC a demandé à la ville une entrevue avec OC Transpo, mais il a dit que personne n’était disponible.

Au lieu de cela, il a fourni une déclaration par courrier électronique de son directeur de la planification des transports qui a déclaré que l’emplacement “est stratégique”, basé sur le futur BRT et la croissance démographique dans le sud-est d’Orléans.

Vivi Chi a écrit que le projet de transport en commun rapide devrait ouvrir après 2031.

Pendant ce temps, une déclaration attribuée à Pat Scrimgeour, directeur des systèmes clients et de la planification, blâme la pandémie, citant que l’utilisation “n’a toujours pas encore atteint les niveaux observés avant la pandémie”. Plusieurs résidents ont déclaré à CBC que le parc-o-bus avait été sous-utilisé au cours des cinq mois où il était ouvert avant la pandémie.

“Le personnel continuera de surveiller l’utilisation, de recueillir des commentaires et de faire des ajustements”, a écrit Scrimgeour.

Il a dit que la ville ne tient pas compte des dépenses qu’elle consacre à l’entretien de ce parc-o-bus.