La France possède des vignobles pittoresques, un littoral magnifique et des chaînes de montagnes vertigineuses. Dans une partie du pays, l’accent est mis sur la conservation et la durabilité d’un autre joyau du paysage du pays: les forêts.

Créé en novembre 2019, le Parc National des Forêts est situé dans les régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est, près de Paris.

S’exprimant lors du dernier épisode de «L’énergie durable» de CNBC, la directrice du parc, Véronique Genevey, l’a décrit comme un espace «dédié à la connaissance».

«C’est un laboratoire en plein air pour étudier les forêts, voir comment elles évoluent naturellement et comment le changement climatique les affecte», a-t-elle ajouté. « Et ces connaissances seront ensuite utilisées pour mieux comprendre le développement de la forêt. »

Les efforts de conservation au sein de la forêt incluent le marquage des arbres pour montrer s’ils doivent être préservés ou abattus pour de l’argent.

Les arbres peuvent être utilisés de différentes manières une fois qu’ils ont été récoltés. Morgan Martin, un expert de l’industrie forestière et du bois au parc national des Forêts, a déclaré que certaines parties de l’arbre étaient aptes à être utilisées dans les meubles, tandis que d’autres étaient réservées au bois de chauffage.

Si l’industrie du bois et du bois joue un rôle essentiel dans l’économie locale, l’idée est de protéger un certain nombre d’arbres afin de prendre soin de la forêt. Ces derniers sont appelés «arbres de la biodiversité».

«C’est un arbre qui est vraiment important, et nous voulons le garder (pour) toute sa vie», a expliqué Martin, ajoutant que lorsque l’arbre mourrait et tomberait au sol, il serait laissé là où il était.

Il a dit que c’était parce qu’il y avait «environ 25% des espèces forestières qui ont besoin du bois mort et de ces types d’arbres pour vivre».

Zoé Lefort est coordinatrice de projet à l’Office National des Forêts de France, une autre partie impliquée dans les travaux liés au Parc National des Forêts.

Elle a cherché à souligner la beauté de la forêt ainsi que son importance pour le monde naturel, soulignant qu’elle abritait «beaucoup de biodiversité, beaucoup d’espèces d’arbres, beaucoup d’espèces végétales, beaucoup d’animaux sauvages».

Espoir, mais travail à faire

Bien que le travail effectué par des personnes comme Martin et ses collègues soit encourageant, il est indéniable qu’à l’échelle mondiale, les forêts sont confrontées à une gamme de défis et de menaces.

Selon un rapport récent de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la dégradation des forêts et la déforestation «continuent à se produire à des taux alarmants».

Et si le rapport de la FAO sur l’état des forêts dans le monde 2020 reconnaît que le taux de déforestation a en fait diminué au cours des trois dernières décennies, il note également qu’environ 420 millions d’hectares « ont été perdus par conversion à d’autres utilisations des terres » depuis 1990.

Stéphane Hallaire est le président et fondateur de Reforest’Action, une entreprise sociale axée sur la préservation, la restauration et la création de forêts.

S’adressant à CNBC, il a déclaré qu’une action publique était nécessaire pour lutter et arrêter la déforestation. « Chaque forêt doit être gérée durablement », a-t-il ajouté, soulignant que le reboisement devait être promu à grande échelle.

Sur l’avenir des forêts dans le monde, il a dit qu’il avait de « grands espoirs ».

« Je crois que les gens commenceront (à) comprendre l’importance des forêts dans notre vie quotidienne », a-t-il ajouté.

« Et c’est le point d’entrée pour un avenir meilleur, pour nous et pour les forêts. Nous avons besoin d’entreprises et d’individus pour soutenir le reboisement. »

«Ils peuvent le faire en finançant un projet qui leur tient à cœur, mais ils peuvent aussi venir (dans)… les champs et planter eux-mêmes des arbres».