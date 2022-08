Un parc d’attractions sur le thème de la construction répond à la question “Pouvez-vous le creuser ?”

Les moteurs ont un arrêt automatique, les cabines ont une protection contre le renversement, les chenilles des machines sont fixées en place et le réglage du virage sur les excavatrices est limité, de sorte que les opérateurs de petite taille ne peuvent pas démarrer ou devenir des voyous. C’est un terrain de jeu jaune et noir où les tombereaux, les tracteurs, les rétrocaveuses, les rouleaux et, bien sûr, les excavatrices rampent sur des parcours fixes ou pattent à travers leur emplacement désigné dans le sol. De par sa conception, le parc semble à moitié terminé, une arène de 21 acres de bornes en béton, de clôtures anti-tempête et de bureaux de chantier vendant des gilets de sécurité rose fluo, jaune ou orange, des casques de construction assortis et des hot-dogs.