Un parc d’attractions de Floride met en pause un nouveau jeu laser de type tireur d’élite

ORLANDO, Floride (AP) – Le parc d’attractions d’Orlando où un adolescent est tombé d’un manège et est décédé plus tôt cette année a mis en pause un nouveau jeu de tir au laser semblable à un tireur d’élite au milieu des critiques à la suite d’une récente série de fusillades de masse.

Le jeu Bullseye Blast permet aux coureurs de la roue de 400 pieds (122 mètres) du parc ICON de payer 5,95 $ supplémentaires pour tirer des blasters laser sur 50 cibles stratégiquement placées le long des toits du parc.

Dans un communiqué publié samedi, les responsables du parc ont déclaré que si le trajet avait été “bien accueilli” par les clients, certains s’étaient demandé s’il était approprié à la suite de tirs de masse lors d’un défilé du 4 juillet dans une banlieue de Chicago, une école primaire à Ulvade, Texas , et une épicerie à Buffalo, New York.

“Certains non-invités et membres de la communauté ont déclaré qu’ils considéraient que le dispositif de tir de jouets était insensible”, indique le communiqué.

“L’industrie des attractions a de nombreux jeux similaires qui utilisent des dispositifs de tir similaires, c’est donc ce à quoi nous étions limités lors de l’exploration du jeu. Cependant, nous pensons qu’un appareil peut et doit être conçu sans offenser personne dans la communauté.

Les responsables du parc ont déclaré qu’ils “ont hâte de diriger cette nouvelle innovation”.

Alors que le parc a supprimé le jeu de son site Web, plus tôt cette semaine, il a proposé la description suivante de Bullseye Blaster : « Pour obtenir le meilleur score possible, les joueurs doivent en frapper autant que possible avec leur blaster laser pendant les 18 minutes. balade.”

Les promos présentaient des photos de coureurs pointant des pistolets laser depuis le trajet, a rapporté FOX-35.

Les critiques et les partisans de la course ont pesé sur les réseaux sociaux au cours des derniers jours.

“C’est de mauvais goût !” La sénatrice de l’État de Floride, Linda Stewart, une démocrate d’Orlando, a déclaré dans un tweet en réponse à un reportage sur le trajet. D’autres sur les réseaux sociaux se sont moqués du parc pour avoir mis le jeu en pause.

La controverse a entouré le parc, qui est situé le long de l’International Drive d’Orlando, depuis que Tire Sampson, 14 ans, du Missouri, est tombé de la tour Free Fall et est décédé plus tôt cette année.

Une enquête a révélé plus tard que l’adolescent pesait près de 100 livres au-dessus de la limite de poids du trajet. Sa famille a porté plainte.

Le parc a annoncé le Bullseye Blast dans un communiqué de presse jeudi.

“La roue d’ICON Park est la seule roue d’observation au monde à fournir cette nouvelle technologie infrarouge étonnante, et à gamifier et revigorer efficacement l’expérience d’un tout nouveau public de joueurs”, indique le communiqué,

Les blasters comportaient une lunette et des faisceaux infrarouges qui aident les joueurs à viser des cibles sur les toits.

Dennis Speigel, fondateur et PDG d’International Theme Park Services Inc., a déclaré vendredi au Orlando Sentinel qu’il était surpris que les dirigeants d’ICON Park, les créateurs du jeu blaster – Amusements LLC et Steradian Technologies __ n’aient pas considéré le négatif.

“Voir ces pistolets simulés pointés vers vous depuis ces hauteurs, depuis toutes ces voitures, ne semble tout simplement pas être la bonne décision”, a déclaré Speigel au Sentinel. “C’est un peu bizarre.”

The Associated Press