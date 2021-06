Un parasite mangeur de chair s’infiltre dans de nombreux États d’Amérique du Nord, grâce au changement climatique

La leishmanie est un parasite qui mange la chair de l’hôte infecté par elle. Il provoque la maladie de la leishmaniose qui est endémique dans environ 92 pays dans le monde avec environ deux millions de nouveaux cas chaque année, dont 70 000 personnes meurent, selon les données des National Institutes of Health des États-Unis. Désormais, les connaisseurs avertir que la maladie peut également se propager dans les régions d’Amérique du Nord, en raison du changement climatique et de la perturbation humaine de l’habitat naturel de ces parasites. La maladie existe déjà dans les régions tropicales. En Inde, la maladie est connue sous le nom de Kala azar (leishmaniose viscérale).

Une personne peut être infectée par les parasites Leishmania si elle est mordue par des phlébotomes infectés. Selon les scientifiques, les parasites infectent les phlébotomes lorsqu’ils se nourrissent du sang de rongeurs infectés. La leishmaniose est une maladie qui présente de nombreuses variations en raison des différentes variantes du parasite qui la provoque. Les symptômes comprennent des lésions aux ulcères sur les parties visibles du corps telles que les bras, les jambes et le visage. Une autre variante de la maladie peut provoquer des périodes intenses irrégulières de fièvre, une perte de poids, un gonflement de la rate et du foie et une anémie grave. Certaines variantes de la maladie peuvent être traitées en utilisant un traitement doux, mais la traiter comme des infections bactériennes peut la rendre grave. Parfois, la maladie guérit d’elle-même.

Selon un 2010 étude, qui a sonné l’alarme selon laquelle d’ici 2020, le parasite responsable de la maladie devrait atteindre de nombreux États américains. D’ici 2080, les scientifiques ont prédit qu’il mettra près de 27 millions de Nord-Américains à risque d’infection.

Selon QUI, la maladie est l’une des nombreuses maladies tropicales négligées qui, bien qu’elles provoquent tant de décès, n’attirent pas l’attention de la communauté de la recherche médicale, l’une des raisons pour lesquelles un vaccin pleinement fonctionnel n’est toujours pas disponible pour une maladie découverte il y a cent ans .

Cependant, il existe un vaccin en cours d’essai clinique qui a montré des résultats positifs dans sa première étape. Les scientifiques affirment que le nouveau vaccin peut stimuler en toute sécurité une réponse immunitaire liée à un remède.

