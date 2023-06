Un parapente de la Colombie-Britannique concourt dans 5 pays lors de la course d’aventure Red Bull X-Alps

James Elliot est le seul Canadien à participer à la compétition X-Alps de cette année (avec l’aimable autorisation de Redbull) James doit marcher environ 100 km par jour pour cette course (Avec l’aimable autorisation de Redbull)

James Elliott représente la Colombie-Britannique alors qu’il participe à la X-Alps, connue comme l’une des courses d’aventure les plus difficiles au monde, où les concurrents font du parapente, de la randonnée et de la course jusqu’à l’arrivée.

« J’ai toujours eu un engouement pour le vol. Enfant, je grimpais aux arbres pour être plus près du ciel », a déclaré Elliott à Black Press Media lors d’un entretien téléphonique depuis l’Allemagne.

Il a toujours aimé voler, mais ce n’est pas quelque chose qu’il a pratiqué comme sport jusqu’à la fin de la vingtaine lors d’un voyage par hasard en Espagne où il a trouvé un cours de parapente. Depuis, il fait du parapente et ce voyage a commencé son parcours pour concourir en X-Alps.

X-Alps s’étend sur 1 223 kilomètres et cinq pays, se déroulant du 11 au 25 juin. La course se compose de course, de randonnée et de parapente chaque jour. La course a été fondée en 2003 par le regretté aventurier Hannes Arch et se déroule depuis tous les deux ans, faisant de cette année le 20e anniversaire de la création de la course.

Elliott a passé la majeure partie de son temps de vol dans son port d’attache de Pemberton, qui, selon lui, est à ce jour l’un des endroits les plus pittoresques où il a volé.

Être le seul Canadien dans le groupe de 30 athlètes place James dans la compagnie d’élite avec seulement un petit nombre de Canadiens à avoir jamais participé à cette course.

« C’est vraiment cool d’être sélectionné, surtout de venir dans un sport européen sur le sol européen et de pouvoir concourir. » a déclaré Elliott, il espérait également que sa compétition inspirerait d’autres personnes à vouloir se lancer dans le sport et à le développer au Canada.

Il faut plus qu’un simple athlète pour terminer cette course, selon Elliot. Dans ce sport, il y a aussi des supporters, qui suivent l’athlète dans un camping-car et transmettent les conditions météorologiques pour aider à la stratégie et même cuisiner parmi de nombreuses autres responsabilités. « Parfois, le travail des supporters est plus difficile qu’un athlète », a déclaré Elliot, c’est vraiment un effort d’équipe pour terminer une course comme celle-ci.

« Je viens d’entrer dans cet état de flux avec mon équipe », a déclaré Elliot lorsqu’on lui a demandé ce qu’il attend le plus en tant que recrue dans cette course. Entrer dans un rythme et être dans un état où travailler en équipe est naturel est quelque chose qu’Elliott a dit qu’il aime dans la course en général.

La compétition de cette année comprend une technologie de suivi en direct pour les fans avides.

« Nous avons également créé une expérience de visionnage à la pointe de la technologie pour les fans et les spectateurs qui peuvent suivre chaque minute de l’action via Live Tracking. » a déclaré le co-fondateur de la course, Ulrich Grill.

