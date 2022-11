Un parapente américain sauve une femme coincée au sommet d’une voiture submergée

Un parapente américain a dû faire un atterrissage imprévu en terrain découvert après avoir repéré une femme en train de se noyer. L’incident s’est produit dimanche matin lorsque le parapentiste, Cristiano Piquet, un habitant de Miami, a vu une femme accrochée au toit de sa voiture immergée dans un canal voisin, luttant durement pour sa survie. Selon un rapport du Miami Herald, Piquet enregistrait son vol par vidéo, ce qui est une routine habituelle. Le parapentiste a d’abord remarqué un alligator pataugeant dans l’eau au nord de Homestead, puis son regard s’est porté sur une voiture submergée dans le canal.

“Je me suis retourné pour prendre une photo de l’alligator et j’ai vu une voiture sous l’eau. J’ai volé plus près de la voiture et j’ai vu une femme dessus », a déclaré Piquet. Il a immédiatement effectué un atterrissage d’urgence en affirmant qu’il faisait attention à ne pas heurter les lignes électriques de son paramoteur. Après s’être libéré de la lourde machine de son dos, Piquet s’est dirigé vers le canal et a demandé si son aide était nécessaire.

“Oh mon Dieu! Je suis tombée avec ma voiture ici », a jappé la femme qui s’accrochait fermement au toit du véhicule noyé. Le parapentiste de 40 ans a rapidement obtenu l’aide d’un homme qui habitait à proximité. Ils ont utilisé une corde pour tirer la femme hors du plan d’eau en lieu sûr. La mission de sauvetage a été enregistrée dans les blogs vidéo habituels de Piquet, dans lesquels on peut entendre la femme crier de douleur lorsqu’elle est secourue.

En fin de compte, la vidéo montre également plusieurs membres du personnel de Miami Rescue rassemblés sur les lieux. Selon le rapport, six unités du service d’incendie de Miami-Dade ont répondu à l’accident. Après avoir constaté que le conducteur avait été ramené en lieu sûr, l’équipage réuni a effectué un balayage de sécurité pour s’assurer que personne d’autre n’était laissé dans le canal. La femme secourue a été envoyée dans un établissement médical pour surveiller tout traumatisme ou blessure qu’elle a subi lors de cet incident malheureux.

