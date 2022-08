Un parachutiste russe condamne la guerre de son pays en Ukraine

La justification du Kremlin pour envahir l’Ukraine “est un mensonge”, a déclaré à CNN un parachutiste russe qui avait auparavant publiquement condamné la guerre de son pays en Ukraine.

Il y a deux semaines, Pavel Filatyev s’est prononcé contre le conflit dans un témoignage de 141 pages publié sur sa page de médias sociaux VKontakte, puis a fui la Russie. Il est le premier membre actif de l’armée russe à critiquer publiquement l’invasion de l’Ukraine et à quitter le pays.

Maintenant, il dit à CNN que ses camarades sont fatigués, affamés et désabusés – et que l’effort de guerre du Kremlin “détruit des vies paisibles”.

“Nous avons compris que nous étions entraînés dans un conflit grave où nous détruisons simplement des villes et ne libérons personne”, a déclaré Filatyev. CNN ne divulgue pas le lieu de l’entretien pour la sécurité de la personne interrogée.

"Beaucoup ont compris que nous ne voyons pas la raison pour laquelle notre gouvernement essaie de nous expliquer. Que tout cela est un mensonge", a-t-il déclaré. "Nous ne faisons que détruire des vies paisibles. Ce fait a énormément influencé notre moral. Ce sentiment que nous ne faisons rien de bon."

Filatyev, 33 ans, a déclaré que la “corruption” et la répression sévissaient dans son pays d’origine et a déclaré que son unité – qui était basée en Crimée et envoyée en Ukraine pour entrer à Kherson au début du conflit – était mal équipée et n’a reçu que peu d’explications sur l’invasion russe. .

Selon Filatyev, les soldats et leurs commandants ne savaient pas ce qu’ils étaient censés faire en Ukraine. Il a ajouté qu’ils ont rapidement été déçus par le raisonnement du gouvernement pour son invasion après leur arrivée à Kherson et face à la résistance des habitants qui ne voulaient pas être “libérés”.

Le parachutiste a servi dans le 56e régiment d’assaut aérien russe et a également participé aux efforts visant à capturer la ville de Mykolaïv. Il a été évacué des lignes de front à cause d’une blessure.

Il a déclaré que l’armée russe manquait d’équipement de base, ainsi que de drones et d’autres types d’avions sans pilote pendant son passage en première ligne.

“Notre caserne a environ 100 ans et n’est pas en mesure d’héberger tous nos militaires (…) toutes nos armes datent de l’époque de l’Afghanistan”, a-t-il dit.

“Plusieurs jours après avoir encerclé Kherson, beaucoup d’entre nous n’avaient ni nourriture, ni eau, ni sacs de couchage”, a-t-il déclaré. “Parce qu’il faisait très froid la nuit, on ne pouvait même pas dormir. On trouvait des détritus, des chiffons, histoire de s’envelopper pour se réchauffer.”

La capture de Kherson a été un important succès militaire précoce pour la Russie. L’Ukraine se bat maintenant pour regagner la ville alors que les combats se déplacent de plus en plus vers le sud du pays.

Mais Filatyev a déclaré qu’il avait du mal à comprendre la vision du président russe Vladimir Poutine, qui a lancé l’invasion de l’Ukraine il y a près de six mois et a vu ses troupes enfermées dans un conflit écrasant et coûteux.

“Maintenant que je suis sorti de là et sans arme, je pense que c’est la chose la pire et la plus stupide que notre gouvernement aurait pu faire”, a-t-il déclaré. “Je ne sais pas où le gouvernement nous mène. Quelle est la prochaine étape ? La guerre nucléaire ?”

“Je vois ce qui arrive à mon pays et je suis terrifié. Tout est détruit, corrompu”, a-t-il déclaré. “Les seules lois qui fonctionnent bien sont les lois répressives.”

Filatyev a fui la Russie après avoir mené quelques premières interviews avec les médias. Mais il a suggéré que le Kremlin pourrait se venger de sa position publique.

« Soit je serai mis en prison … soit ils me feront taire en me faisant sortir. Il y a eu beaucoup de cas comme ça dans le passé », a-t-il déclaré.

“Je ne vois pas d’autre issue. Si ça arrive, ça arrive.”