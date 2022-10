Un parachutiste du moment plonge à 1 000 pieds jusqu’à sa mort sur un terrain de football devant des spectateurs hurlants après la “spirale de la mort”

C’est le moment d’horreur où un parachutiste a plongé 1,00 pieds à sa mort lors d’un match de football au lycée devant des spectateurs hurlants.

Richard Sheffield, 55 ans, participait à une cascade professionnelle avant le match dans le Tennessee vendredi quand cela a horriblement mal tourné.

Il jouait avec un groupe de parachutistes, Jump TN, lorsque la tragédie a frappé Crédit : WJHL

Le parachutiste expérimenté se produisait avec un groupe de parachutistes, connu sous le nom de Jump TN, au lycée David Crockett de Jonesborough.

Ils ont été chargés d’impressionner la foule avant le Musket Bowl, un match de rivalité annuel du comté de Washington entre deux écoles.

Mais les participants ont plutôt été témoins du moment où Richard a dévalé de manière incontrôlable avant un “atterrissage brutal” sur le terrain.

Des images effrayantes obtenues par WJHL-TV montraient le père tournoyer dans le ciel alors que des spectateurs terrifiés se faisaient entendre hurler.

Il n’a apparemment pas réussi à exécuter la cascade prévue avant de s’écraser dans une zone derrière le stade bondé.

L’homme de 55 ans a été transporté par avion à l’hôpital où il a malheureusement été déclaré mort, selon le Daily Mail.

Une minute de silence a été observée avant le match, initialement reporté, avant le coup d’envoi.

Jump TN a déclaré qu’il n’y avait rien concernant la plongée ou le parachute de Richard – qui se serait déployé sans incident – ​​qui aurait joué un rôle dans la tragédie.

Ils ont expliqué que le père de deux enfants avait effectué plus de 1500 sauts réussis.

Le groupe a déclaré: “Le défunt était un sauteur très expérimenté avec des décennies d’expérience à son actif et un membre très respecté de la communauté du parachutisme.

“Toute la communauté du parachutisme est attristée par la perte soudaine d’un merveilleux membre de sa communauté.”

Richard laisse dans le deuil sa femme depuis 38 ans, Kim, et leurs deux fils jumeaux, Stacey et Casey.

Stacey, accablé de chagrin, qui aime aussi le parachutisme, a rendu hommage à son défunt père dans un post poignant sur Facebook.

Il a écrit: “” Aujourd’hui ne me semble tout simplement pas réel et le jour le plus difficile de ma vie.

“Hier, nous avons perdu l’une des personnes les plus importantes de notre vie, mon père. Je suis tellement reconnaissante pour la relation que nous avions.

“Nous avons parlé tous les jours, plusieurs fois par jour. Pouvoir sauter en parachute avec votre père est un autre niveau de fraîcheur.

“Une chose que papa aimait le plus était d’aller vite, et c’est comme ça qu’il est sorti.

“Les gens regardent ce que nous faisons et disent que c’est fou, et bien, peut-être que ça l’est, mais papa a vécu une vie bien remplie, et il nous a appris à faire de même.

“JUSQU’À CE QUE NOUS VOLONS ENCORE, PAPA”

“Il a eu un impact sur tous ceux qu’il a rencontrés.”

Stacey a décrit son père comme “un pays comme l’enfer” et a plaisanté en disant que les gens adoraient le taquiner pour la façon dont il parlait.

Le message continuait: “Mais mec, si je pouvais juste l’entendre une fois de plus.

“Il était le meilleur papa, mari et Pops qui soit. Vous n’avez peut-être pas atteint 120 ans comme vous l’avez toujours dit, mais vous avez certainement essayé d’obtenir cela sur 55.

“Jusqu’à ce qu’on vole à nouveau, papa. Je t’aime. Blue Skies.”

Le frère jumeau Casey a expliqué que Richard leur avait appris à sauter en parachute à l’âge de sept ans et “connaissait les risques” de ce sport audacieux.

“Nous l’avons tous fait”, a-t-il déclaré. “Mais il aimait aller vite, et c’est finalement comme ça qu’il est sorti.

“Nous avons adoré voler ensemble et je suis reconnaissant d’avoir partagé le ciel avec lui.”

Il a déclaré à propos du décès de son père: “Penser que je ne peux pas simplement décrocher le téléphone pour l’appeler ne me semble pas réel.

“Il a été la première personne que j’ai appelée quand j’avais besoin d’aide. Il était le roc de notre famille.

“C’était le père le plus cool, le plus gentil et le plus méchant du moment et nous sommes tellement chanceux d’avoir passé du temps avec lui.

“Mais une chose est sûre, il est parti vivre, SANS REGRETS.”

