Un parachutiste des Red Devils plonge à 3 500 pieds à mort après s’être emmêlé dans une goulotte

LE sergent-major des Red Devils de l’armée britannique est tragiquement mort lors d’un accident de saut d’entraînement en Espagne, selon des rapports.

Le sergent Dean Walton a plongé à plus de 3 500 pieds lorsque son parachute s’est enchevêtré avec celui d’un autre sauteur lors d’un exercice vendredi.

Le sergent Dean Walton est décédé à la suite d’un accident d’entraînement vendredi, selon des rapports Crédit : Facebook

Le sergent aurait subi des blessures mortelles après que son parachute se soit enchevêtré avec celui d’un autre sauteur Crédit : Facebook

Selon The Mail, la tragique collision en vol a provoqué l’effondrement de sa verrière, l’envoyant dans une grave vrille, avant qu’il ne s’écrase à grande vitesse dans une zone de largage.

Et malgré les efforts inlassables du personnel d’urgence sur place, il a été déclaré mort sur les lieux.

Depuis l’incident tragique, le sauteur qui est entré en collision avec le sergent Walton en plein vol, a détaillé le récit déchirant sur Facebook.

Nimsdai Purja, 39 ans, ancien soldat du Special Boat Service, a déclaré: «Dean et moi effectuions des exercices de manipulation et d’empilage de la verrière.

“Nous avons laissé l’avion à 15 000 pieds et nous étions sous de bonnes voilures à 3 500 pieds. Dean s’est approché et s’est positionné à 45 degrés directement derrière et au-dessus.

«Cela nécessitait des freins profonds pour rester en position et on pense que la voilure de ce Dean a calé et s’est effondrée, l’envoyant à travers ma voilure et l’emmêlant dans mes lignes.

«Cela nous a tous les deux envoyés dans une vrille sévère et a considérablement augmenté notre taux de chute. À ce stade, je n’avais pas d’autre choix que de couper et de retirer ma réserve.

Il a expliqué que la canopée des doyens s’était gonflée et avait ensuite commencé à descendre à un rythme plus rapide.

Au moment où il avait atteint la zone de largage, il portait des “blessures graves”.

“J’ai effectué des soins vitaux mais en raison de la gravité de ses blessures, je n’ai pas pu le réanimer”, a-t-il ajouté dans le post.

“Je suis dévasté par la perte de Dean qui était super talentueux et aimait ce qu’il faisait.”

Selon son profil LinkedIn, le sergent Walton est un membre estimé de l’équipe de parachutisme de renommée mondiale du régiment depuis 17 ans.

Il s’est régulièrement produit lors d’événements à travers le pays “coordonnant les activités d’une grande équipe de démonstrateurs militaires hautement qualifiés”.

Il comprenait un spectacle l’été dernier lorsqu’il a dirigé ses collègues sur une performance pour marquer l’Angleterre atteignant la finale des championnats de football féminin Euro 2020.

Il laisse dans le deuil sa femme Shelby et sa fille Stella, âgée d’un an, rapporte la snbc.

Dans un communiqué hier soir, l’armée a déclaré: «C’est avec tristesse que nous pouvons confirmer la mort du sergent Dean Walton.

“Nos pensées vont à la famille et aux amis du soldat en ces moments difficiles.”

Dean aurait fait partie de l’équipe de parachutisme de renommée mondiale d’un régiment pendant 17 ans Crédit : Facebook