Un parachutiste décède lors d’un saut d’avant-match de football au lycée du Tennessee

JONESBOROUGH, Tennessee (AP) – Un parachutiste est décédé vendredi après son atterrissage brutal après un saut d’avant-match dans un stade de football d’un lycée du Tennessee, ont annoncé des responsables.

Dans un communiqué, le surintendant des écoles du comté de Washington, Jerry Boyd, a déclaré que le plongeur avait sauté au stade de football du lycée David Crockett dans la ville de Jonesborough, dans le nord-est du Tennessee. David Crockett faisait face au lycée Daniel Boone de Gray, à proximité.

Boyd a déclaré que le parachutiste était un mari, un père et un grand-père bien-aimés. Il a déclaré que des professionnels du soutien en santé mentale seront dans les deux écoles lundi.

“Nos plus sincères condoléances vont à la famille du parachutiste blessé qui est décédé”, a déclaré Boyd dans le communiqué.

Jump TN, une entreprise de Greeneville, a déclaré aux médias dans un communiqué que l’homme de 55 ans travaillait avec l’entreprise et avait effectué plus de 1 500 sauts. La société a déclaré que les observateurs et les témoins n’avaient rien remarqué d’inhabituel à propos du saut ou de son parachute, affirmant qu’il avait été déployé sans incident.

Les autorités n’ont pas encore dévoilé l’identité du parachutiste.

Après l’incident, le parachutiste a été transporté par avion à l’hôpital pour ses blessures et une minute de silence a été observée. Le match de football a continué avec un départ différé.

The Associated Press