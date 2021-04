Un parachutiste de l’armée de 21 ans est mort en sautant d’un hélicoptère lors d’un exercice d’entraînement, quelques instants seulement après avoir partagé un selfie souriant sur les réseaux sociaux.

SPC. Abigail Jenks a été tuée lundi lors du saut de ligne statique de routine depuis un hélicoptère Blackhawk à la base militaire de Caroline du Nord.

SPC. Abigail Jenks a posté un selfie avant de monter à bord de l’hélicoptère Crédit: Facebook

Le joueur de 21 ans est décédé lors de l’exercice d’entraînement au saut en ligne statique Crédit: US Army

Dans une cruelle torsion du destin, Jenks avait mis en ligne une histoire d’elle souriant dans son uniforme alors qu’elle se préparait à monter à bord de l’avion – quelques instants avant sa mort tragique.

Son identité a été confirmée mercredi par les autorités de Fort Bragg, qui ont révélé que Jenks avait rejoint l’armée en octobre 2018 et qu’elle était originaire de Gansevoort, New York.

Peu de détails ont été publiés sur les circonstances de sa mort en attendant une enquête sur l’incident en vol.

Elle effectuait un saut de ligne statique depuis un hélicoptère UH-60 Blackhawk lorsqu’elle a été tuée, ont annoncé des responsables dans un communiqué de presse.

«C’était une opération normale de saut en ligne. Ils sautaient d’un hélicoptère au lieu d’un avion.

« Elle a ensuite exécuté le saut et c’est là que la mort s’est produite », a expliqué le lieutenant-colonel Mike Burns.

Il a déclaré au Mail Online que les procédures habituelles avaient été suivies et que Jenks avait participé à un entraînement avant le saut, qui comprend un exercice de répétition.

Le parachutiste, affecté à la 3e Brigade Combat Team, 82nd Airborne Division, effectuait un saut en solo depuis l’avion.

Lors d’un saut de ligne statique, une corde est attachée à l’extrémité du parachute et à l’intérieur de l’avion.

Lorsque la personne saute, la tension du cordon déploie le parachute qui s’ouvre automatiquement après le saut du parachutiste.

On ne sait pas comment l’accident mortel s’est produit Crédit: Facebook

La raison pour laquelle Jenks est claire n’est pas immédiatement claire, mais le centre de préparation au combat de l’armée de Fort Rucker, en Alabama, s’est rendu à la base pour mener l’enquête.

La mère de Jenks, Mary, au cœur brisé, a déclaré à WNYT qu’elle était choquée par la mort de sa fille après qu’un représentant de l’armée américaine et un aumônier lui aient annoncé la nouvelle.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a ordonné que les drapeaux soient hissés à la moitié du personnel à partir de jeudi dans les bâtiments de l’État en l’honneur de la jeune femme.

Il a tweeté: « New York est dévastée par la perte de la CPS. Abigail Jenks et se joint à ses camarades soldats, sa famille et ses amis pour honorer son service dans notre pays. »

Ses collègues ont également partagé des messages de condoléances à la suite de sa mort.

Le commandant de la batterie de Jenks, le capitaine Brian Norman, a déclaré qu’elle était «une parachutiste créative, travailleuse et confiante» avec un «amour pour l’art, les animaux et ses amis se répercutant partout où elle travaillait.

« Sa compassion pour les autres parachutistes nous manquera vraiment. »

« Spc. Jenks était un parachutiste dévoué, un observateur avancé doué, un ami fidèle et un artiste talentueux qui a toujours eu un impact énorme sur tout autour d’elle, a déclaré le lieutenant-colonel Christopher Walsh, commandant du 1-319th AFAR.

« Elle nous manquera énormément. Nous veillons à ce que toutes les ressources soient disponibles pour sa famille et ses pairs pour les aider pendant cette période difficile. »

Jenks a été affecté à Fort Bragg en tant que parachutiste en juin 2019, après avoir suivi une formation individuelle avancée à Fort Sill, Oklahoma et le cours de base aéroporté à Fort Benning, en Géorgie.

Sa courte mais illustre carrière lui a valu une série de récompenses, notamment la médaille de l’Armée, la médaille de bonne conduite de l’armée, la médaille du service de la défense nationale, la médaille de la guerre mondiale contre le terrorisme, le ruban de service de l’armée et l’insigne de parachutiste de l’armée.

Elle recevra à titre posthume la Médaille du service méritoire.