Un parachutiste britannique décède à l’automne dans une tour de 29 étages en Thaïlande

Un parachutiste britannique est décédé après que son parachute ne se soit pas déployé lors d’un saut de base depuis une tour en Thaïlande.

Nathy Odinson, 33 ans, a été tuée après avoir sauté d’un immeuble de 29 étages dans la station balnéaire de Pattaya.

L’accident s’est produit samedi soir alors que M. Odinson tentait un saut de base depuis le toit d’un immeuble dans la rue en contrebas.

Ses préparatifs pour le saut étaient filmés par un ami et lui montraient les dernières secondes alors qu’il ajustait son équipement pour le saut.

Cependant, après avoir compté à rebours et sauté, le parachute qu’il tenait ne s’est pas déployé correctement et il a atterri dans un arbre avant de heurter le sol.

Les secours intervenus rapidement sur les lieux ont constaté son décès et une enquête a été ouverte sur l’accident.

Le parachute de Nathy Odinson ne s’est pas déployé lorsqu’il a sauté du toit de l’immeuble – pixel8000

Kanet Chansong, 33 ans, un agent de sécurité qui se tenait à proximité lorsque la tragédie s’est produite, a déclaré : « J’ai entendu le bruit de l’arbre et j’ai pensé que c’était une branche tombée qui heurtait le sol.

« Une femme a crié alors je me suis approché et j’ai réalisé que c’était une personne. Ils étaient morts. J’ai vu qu’ils avaient sauté du bâtiment.

On pense que M. Odinson est né dans le Cambridgeshire mais vivait en Thaïlande et travaillait depuis un certain temps dans une école de parachutisme à Pattaya, aidant les clients à effectuer des sauts en tandem.

Les amis de la communauté des parachutistes et les clients de l’école se sont rendus sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à M. Odinson.

Mais la police thaïlandaise a déclaré qu’elle enquêterait sur la manière dont il en était venu à effectuer un saut de base illégal dans une zone animée de la ville côtière bâtie.

On pense que M. Odinson travaillait depuis un certain temps dans une école de parachutisme à Pattaya – ViralPress

Le personnel de la tour Lumpini Ville Naklua a déclaré que ce n’était pas la première fois qu’il sautait du toit du bâtiment.

Un agent de sécurité de la propriété a déclaré : « Ils créaient du contenu vidéo pour les réseaux sociaux. Ils l’avaient déjà fait et ils savaient que ce n’était pas autorisé.

Le lieutenant de police Kamolporn Nadee, inspecteur adjoint chargé des enquêtes au commissariat du district de Bang Lamung, a déclaré : « Le parachute utilisé par le défunt pour sauter ne fonctionnait pas correctement et n’était pas centré comme prévu. Il était dans un état déplorable à notre arrivée.

« L’ami qui a enregistré la vidéo de lui en train de sauter a été interrogé et la vidéo a été examinée comme preuve.

« Les médecins légistes approfondissent l’enquête. Ils examinent le parachute.

La police a déclaré avoir informé l’ambassade britannique à Bangkok, qui contacterait sa famille au Royaume-Uni.

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré : « Nous soutenons la famille d’un Britannique décédé en Thaïlande. »

