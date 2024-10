Un paquebot historique pourrait bientôt devenir le plus grand récif artificiel du monde

PHILADELPHIE — La conservation qui supervise une histoire mais vieillissante paquebot et son propriétaire ont résolu un conflit de loyer vieux de plusieurs années qui ouvrira la voie à un comté de Floride pour transformer le navire historique en le plus grand récif artificiel du monde.

UN un juge fédéral avait statué en juin que le SS United States Conservancy avait jusqu’au 12 septembre pour présenter des plans pour déplacer le navire, un Un paquebot de 1 000 pieds qui détient toujours le record de vitesse transatlantique établi il y a plus de 70 ans. Ce délai, cependant, s’est écoulé après que la conservation a intenté une action en justice accusant Penn Warehousing de saboter ses efforts pour vendre le navire.

La conservation avait conclu un accord de principe plus tôt ce mois-ci avec le comté d’Okaloosa, sur la côte de Panhandle en Floride, un accord qui dépendait du règlement du différend sur le loyer par le biais d’une médiation imposée par le tribunal. L’accord résolvant ce différend a été annoncé vendredi.

Les responsables du Conservatoire et du comté se sont réunis samedi au quai de Philadelphie où le navire est amarré pour une petite cérémonie de transfert de titre, bien que l’accord avec le comté d’Okaloosa ait encore besoin de l’approbation finale d’un juge fédéral, a rapporté le Philadelphia Inquirer.

Les responsables d’Okaloosa prévoient de couler le navire et de créer ce que leurs partisans espèrent être une étoile incrustée de bernaches dans la constellation de plus de 1 000 habitants du comté. 500 récifs artificielsce qui en fait une attraction de plongée emblématique qui pourrait générer millions de dollars un an de dépenses touristiques locales pour les magasins de plongée, les bateaux de pêche charter et les hôtels.

« Nous pouvons vous dire que vous ne serez pas perdu, que vous ne serez pas oublié, que vous ne serez plus négligé ni maltraité », a déclaré Thomas Watkins, membre du conseil d’administration de la conservation, lors de ses adieux au navire. « Vous serez à juste titre honoré, chéri et aimé dans une nouvelle maison et dans une nouvelle dimension. Vous ne naviguerez plus sur les mers, mais vous en serez entouré et caressé.

Les responsables ont déclaré que l’achat du navire pourrait coûter plus de 10 millions de dollars. Le long processus de nettoyage, de transport et de naufrage du navire devrait prendre au moins un an et demi.

Le différend sur les loyers découle d’une décision prise en août 2021 par Penn Warehousing de doubler l’amarrage quotidien du navire à 1 700 $, une augmentation que la conservation a refusé d’accepter. La société a déclaré par l’intermédiaire de ses avocats qu’elle souhaitait retrouver l’accès au poste d’amarrage afin de pouvoir remplacer le navire par un client commercial qui fournirait des emplois et des recettes fiscales à la ville.

Lorsque la conservation a continué à payer son taux précédent, fixé en 2011, Penn Warehousing a mis fin au bail en mars 2022. Après de nombreuses querelles juridiques, la juge de district américaine Anita B. Brody a tenu un procès au banc en janvier, mais a également encouragé les deux parties à parvenir à un accord. règlement au lieu de s’en remettre à elle.

Elle a finalement statué que le non-paiement du nouveau taux par la conservation ne constituait pas une rupture de contrat ni ne donnait droit à Penn Warehousing à des dommages-intérêts. Cependant, elle a constaté qu’en vertu du droit des contrats de Pennsylvanie, le contrat d’amarrage peut être résilié à volonté avec un préavis raisonnable.

Baptisé en 1952, le SS United States était autrefois considéré comme un phare de l’ingénierie américaine, faisant également office de navire militaire pouvant transporter des milliers de soldats. Lors de son voyage inaugural en 1952, il a battu le record de vitesse transatlantique dans les deux sens, en atteignant une vitesse moyenne de 36 nœuds, soit un peu plus de 41 mph (66 km/h), L’Associated Press a rapporté depuis à bord du navire.

Au cours de ce voyage, le navire a traversé l’Atlantique en trois jours, 10 heures et 40 minutes, battant de 10 heures le temps du RMS Queen Mary. À ce jour, le SS United States détient le record de vitesse transatlantique pour un paquebot.

Le SS United States est devenu un navire de réserve en 1969 et a ensuite été cédé à divers propriétaires privés qui espéraient le réaménager. Mais ils ont finalement trouvé leurs projets trop coûteux ou mal planifiés, laissant le navire en suspens pendant des années sur le front de mer du fleuve Delaware, au sud de Philadelphie.