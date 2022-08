Un papillon de l’Atlas tropical repéré aux États-Unis pour ce que l’on pense être la première fois

L’un des plus grands papillons de nuit du monde a été aperçu pour la première fois dans le nord des États-Unis – et le gentil géant aux ailes de flamme crée un rabat.

Le remarquable papillon de l’atlas de 25 centimètres de large a été repéré dans le garage d’un propriétaire à Bellevue, une ville située à environ 16 kilomètres à l’est de Seattle.

C’était difficile à manquer, avec une envergure aussi large qu’une assiette.

On pense qu’il s’agit du premier atlas repéré aux États-Unis et qu’il impressionne même ceux qui ne aiment pas les insectes.

“C’est un insecte de type ‘gee-whiz’ parce qu’il est si gros”, a déclaré Sven Spichiger, entomologiste de l’État de Washington dans un Libération de l’autorité de l’Etat.

“Même si vous n’êtes pas à la recherche d’insectes, c’est le type que les gens sortent de leur téléphone et prennent en photo – ils sont si frappants.”

Aucun danger pour l’homme

Jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’autres observations, mais les entomologistes du Département de l’agriculture de l’État de Washington (WSDA) demandent au public de signaler tout aperçu de l’énorme papillon de l’atlas qui ne représente aucune menace pour le public.

Ce n’est pas dangereux, mais pas indigène.

Jusqu’à présent, rien n’indique qu’une population de noctuelles atlas soit établie dans l’État américain au sud de la Colombie-Britannique.

L’impressionnant insecte a été initialement signalé aux autorités de l’État par un professeur de l’Université de Washington le 7 juillet.

Après avoir été initialement identifiée, la créature a été envoyée au Département américain de l’agriculture (USDA), qui a confirmé que le spécimen était un papillon de l’atlas le 27 juillet.

Selon les autorités américaines, il s’agirait de la première détection confirmée d’un papillon de l’atlas dans le pays.

L’observation à Bellevue est considérée comme la première détection confirmée d’un papillon de l’atlas dans le pays, selon les autorités américaines. (Département de l’agriculture de l’État de Washington)

Les mites sont considérées comme nuisibles aux États-Unis

Les résidents sont encouragés à photographier, collecter et signaler les papillons de l’atlas s’ils sont aperçus.

Les papillons de nuit de l’Atlas portent le nom de l’Atlas, le Titan dans la mythologie grecque, un clin d’œil à leur taille impressionnante.

Ils appartiennent à une famille de papillons géants du ver à soie et sont également connus sous le nom de « papillons à tête de serpent » pour les marques et les extensions sur certaines des ailes antérieures de l’espèce qui ressemblent aux yeux et à la tête d’un serpent.

On les trouve généralement en Asie – depuis l’Inde et les Philippines jusqu’en Indonésie.

Ils sont également un ravageur mis en quarantaine par le gouvernement fédéral aux États-Unis.

Il est illégal d’obtenir, d’élever ou de vendre des papillons vivants sous forme d’œufs, de larves ou de pupes sans un permis de l’USDA.

Les entomologistes pensent que les pommiers et les cerisiers pourraient héberger des espèces d’insectes non indigènes.

“Il s’agit normalement d’un papillon tropical. Nous ne sommes pas sûrs qu’il puisse survivre ici”, a déclaré Spichiger, notant que l’USDA recueille des informations pour fournir des recommandations de réponse.

“Mais en attendant, nous espérons que les habitants nous aideront à savoir s’il s’agissait d’un évadé ponctuel ou s’il pourrait effectivement y avoir une population dans la région.”

Beauté éphémère

Il existe des clubs de passionnés de papillons de nuit de l’atlas des médias sociaux qui montrent aux gens qui élèvent l’espèce chez eux.

Les papillons ne vivent que le temps de s’accoupler et de pondre des œufs – entre cinq et 14 jours – car ils naissent sans pouvoir manger et doivent survivre grâce aux réserves de nourriture qu’ils ont stockées sous forme de chenille.

Le papillon de l’atlas éclipse d’autres grands papillons trouvés aux États-Unis selon ce graphique du Département de l’agriculture de l’État de Washington. (Département de l’agriculture de l’État de Washington)

Les chenilles blanc verdâtre des papillons de l’atlas ont une tache rouge et bleue caractéristique sur leurs pattes postérieures.

Contrairement aux papillons de nuit, les chenilles sont des mangeurs voraces, préférant les troènes, les agrumes, la cannelle et les manguiers – et une espèce appelée l’Arbre du Ciel.

Mais les chenilles ne sont pas si pointilleuses qu’elles ne s’adapteraient pas aux plantes nord-américaines, c’est pourquoi elles intéressent les autorités agricoles chargées de la lutte antiparasitaire.

Les ailes du papillon de l’atlas de couleur brun rouille à orange peuvent avoir des accents jaunes, rouges, violets, noirs et roses avec des fenêtres translucides triangulaires.

Quiconque voit ce papillon est encouragé à envoyer une photo et l’emplacement de l’endroit où il a été repéré à pestprogram@agr.wa.gov pour identification.