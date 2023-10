Avez-vous déjà imaginé que le stockage des friandises d’Halloween pourrait envahir toute votre maison ? Je n’arrive même pas à imaginer combien de sacs de bonbons cela prendrait. Mais si vous distribuez quelque chose comme des sodas de 2 litres, cela pourrait très facilement occuper chaque centimètre carré d’espace.

Un père canadien distribue des sodas de 2 litres pour Halloween et il devient viral chaque année à cause de cela. Oui, des sodas de 2 litres entre les mains de petits et de grands tricheurs sont une idée très originale. Sa fille, April, documente le travail de préparation et l’a publié sur TikTok, @muffarino, ces dernières années. À coup sûr, ces vidéos cumulent des millions de vues.

April vous fait visiter la maison dans cette vidéo et vous verrez qu’il n’y a que des caisses et des caisses pleines de soda. C’est absolument sauvage ! Dans le couloir, dans les escaliers et mur à mur dans ce qui ressemble au grenier à l’étage. Le soda est partout.

Dans une autre vidéo, vous pouvez voir le famille déchargeant du soda d’un énorme camion. J’ai tellement de questions à propos de tout cela : combien de temps à l’avance commandent-ils tous les sodas, combien de saveurs ont-ils et se débarrassent-ils vraiment de tout cela en une nuit de chasse aux bonbons ?

Juste la détermination qu’il faut pour entreprendre cela. Les petits sacs de friandises d’Halloween sont une chose à conserver dans votre garde-manger, mais des caisses entières de soda en sont une tout autre.

Oh, et il y a aussi un clip plutôt cool qui présente du soda glissant sur une rampe pour les friandises qui passent par là.

Il adore clairement être le père qui distribue 2 litres de soda pour Halloween et les enfants enthousiastes en bas sont très excités par leur boisson gazeuse.

Parfois, vous êtes connu comme la maison avec les barres chocolatées pleine grandeur et parfois vous êtes connu comme la maison avec les sodas. Je ne sais pas qui gagnera le jeu d’Halloween, mais je compatis avec tous les parents qui doivent faire face à la ruée vers le sucre et à l’inévitable krach du sucre. De plus, trimballer une bouteille de soda entière ne semble pas amusant.

Quoi qu’il en soit, si vous lisez les commentaires, les gens sont enthousiasmés par la réserve de cette année.

“D’accord, j’ai 19 ans mais puis-je venir tromper ou traiter chez toi ???”

“Ok, là où j’ai été en mission pour amener mon fils”

« Je vais essayer d’amener une nièce ou un neveu à Calgary pour aller faire des bonbons ou un sort. c’est incroyable.”

« ton père est tellement cool, peut-il être mon père aussi ? *pleure à cause de problèmes de père*”