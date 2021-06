Un papa passionné de l’espace découvre deux nouvelles planètes gazeuses en orbite autour d’une étoile semblable au soleil

Cesar Rubio a un fils de sept ans, Miguel, qui est fasciné par l’espace et n’arrête pas de poser des questions à son père sur les étoiles et les planètes. Rubio peut maintenant parler fièrement à son fils des planètes qu’il a découvertes. Rubio est l’un des scientifiques – mais pas de profession – qui ont découvert deux planètes en dehors de notre système solaire. C’est un machiniste qui fabrique des pièces pour l’équipement de production d’électricité et d’exploitation minière.

Il n’est pas le seul de ce que Nasa appelle « Citizen Scientists » — des personnes qui se portent volontaires pour aider les scientifiques à faire de nouvelles découvertes. Dans le cadre du programme de science citoyenne de la NASA, hébergé par une plate-forme nommée Zooniverse, tout passionné de l’espace peut s’inscrire et aider les scientifiques à étudier les données collectées à partir de divers satellites et télescopes spatiaux. Les exoplanètes nouvellement découvertes se trouvent à environ 352 années-lumière de notre système solaire et orbitent autour d’une étoile HD 152843, 1,5 fois plus grande et légèrement plus lumineuse que le soleil. L’une des planètes, b, est 3,4 fois plus grosse que la Terre, et l’autre planète, c, est 5,8 fois plus grosse que notre planète bleue.

L’atmosphère gazeuse et la température élevée des planètes les rendent habitables.

Les scientifiques citoyens faisaient partie d’un programme Planet Hunters TESS dans le cadre duquel ils ont analysé les données du Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), lancé en avril 2018. Les chasseurs de planètes ont détecté des événements de transit, qui sont une planète ou un énorme objet bloquant la lumière provenant de son étoile, en utilisant des courbes de lumière – des graphiques de luminosité d’étoile – construites à partir des données TESS.

La dernière étude publiée dans la revue Earth and Planetary Astrophysics a le premier crédit de co-auteur à Rubio. Cependant, Alexander Hubert et Elisabeth Baeten, qui sont également co-auteurs de l’étude, le font depuis un certain temps déjà. Hubert est un collégien allemand étudiant les mathématiques et le latin, qui souhaite devenir enseignant dans le secondaire. Il a signalé plus de 10 000 fluctuations de données qui seraient vérifiées par des scientifiques pour rechercher des planètes potentielles. Baeten, originaire de Belgique et travaillant dans l’administration de la réassurance, a été co-auteur de plus d’une douzaine d’études scientifiques qui ont été publiées.

