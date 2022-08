Un papa furieux bloque dans la camionnette Thames Water après avoir été laissé «sans eau pendant 48 heures» dans des conditions torrides

Un papa FUMING bloqué dans une camionnette Thames Water après avoir été laissé sans eau pendant 48 heures.

Chris Oxley, 40 ans, a déclaré qu’il avait réussi à forcer l’ingénieur à appeler son patron pour que l’eau de la famille soit rétablie après les travaux de réparation d’un tuyau qui fuyait.

Chris Oxley a utilisé la voiture familiale pour bloquer à Thames Water au milieu du carnage à High Wycombe Crédit : Chris Oxley / Twitter

Chris Oxley et sa partenaire Sarah McCrory ont été laissés à bout de nerfs après leur épreuve de l’eau Crédit : fourni

Cela a suivi une horreur de deux jours qui a vu la famille – qui a un bébé de neuf mois – incapable de tirer la chasse d’eau, de se laver ou de nettoyer au milieu d’une vague de chaleur torride qui a laissé leur maison puante.

Chris, de High Wycombe, Buckinghamshire, a déclaré à MailOnline: “Nous sommes assis ici sans eau sans aucun indice. Nous avons du vomi et du caca de bébé à gérer.

“Je comprends que ce sont des” problèmes du premier monde “, mais nous payons ces gens pour faire ça.”

La partenaire Sarah McCrory, 43 ans, a déclaré que le couple était à bout de nerfs, obligé de parcourir 20 miles par jour jusqu’à la maison de sa mère pour laver leur bébé, ses vêtements, ses biberons et ses ustensiles de cuisine.

La maison de la famille – ainsi qu’environ quatre autres maisons – a été coupée vers 19 heures lundi.

Au milieu de l’épreuve infernale, le couple prétend avoir été informé que l’eau avait été réparée alors que personne ne s’était même présenté.

Ils ont été visités pour la première fois vers 23 heures lundi et ont promis de l’eau, mais cela n’est jamais revenu et Thames Water ne leur aurait pas fourni d’eau en bouteille.

Sarah a été forcée de se rendre chez des voisins pour remplir des conteneurs afin de pouvoir boire et obtenir de l’eau pour les tâches ménagères de base.

Puis mercredi matin, une camionnette Thames Water est arrivée transportant de l’eau – Chris s’est approché de l’ingénieur pour lui demander quand les travaux seraient terminés.

Le chauffeur a dit que ce n’était pas possible, alors le père a demandé à parler au directeur de Thames Water – on lui a dit non.

Les tensions ont ensuite monté en flèche alors que Chris montait dans sa voiture et bloquait la camionnette, incitant le conducteur à crier “f *** you” et à lui faire un geste – l’ingénieur a appelé les flics.

La police est arrivée et a présenté le code de la route conseillant à Chris de changer de moteur, ce qu’il a finalement fait.

Mais l’épreuve infernale n’était toujours pas terminée mercredi soir et la famille affirme que la fuite n’a pas encore été découverte, ce qui les laisse craindre ce qu’ils vont faire.

Sa partenaire Sarah a claqué: “J’ai été en larmes au téléphone avec des gens [Thames Water] qui ne veut tout simplement pas aider.”

Le chaos fait suite à une série de problèmes d’approvisionnement en eau qui martèlent la Grande-Bretagne à cause de la canicule.

Lundi, une rupture de canalisation à Islington, à Londres, a provoqué un “tsunami” dans une rue animée – suscitant la fureur des habitants qui avaient été avertis de s’attendre à des interdictions d’arrosage par Thames Water.

Cela survient alors que la moitié de la Grande-Bretagne fait face à une interdiction des tuyaux d’arrosage après des semaines de périodes de sécheresse qui ont asséché les réservoirs.