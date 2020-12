L’entraîneur personnel californien accusé d’avoir décapité ses deux enfants au domicile familial la semaine dernière, a été vu pour la première fois dans une vidéo montrant le moment où il a été placé en garde à vue dans une civière.

Maurice Taylor Sr, 34 ans, a été arrêté vendredi pour avoir prétendument assassiné sa fille de 13 ans et son fils de 12 ans, dont les corps se trouvaient à l’intérieur de leur domicile à Lancaster plus tôt dans la matinée, selon le département du shérif du comté de Los Angeles.

Les autorités ont fait cette horrible découverte en répondant aux informations faisant état d’une possible fuite de gaz dans une propriété du bloc 45000 de Century Circle, où des enfants ont été retrouvés dans des chambres séparées avec des lacérations et des coups de couteau.

Une femme adulte – considérée comme la mère des victimes – et deux autres enfants étaient également présents à la maison à l’époque. Ils semblaient indemnes et ont été interrogés par des agents.

Des séquences vidéo exclusives obtenues par DailyMail.com mardi montrent le moment où Taylor a été emmené hors de la scène menotté à une civière.

Taylor, 34 ans, est accusé du meurtre de sa fille de 13 ans et de son fils de 12 ans, dont les corps se trouvaient à l’intérieur de leur maison à Lancaster vendredi matin.

Taylor a été arrêté sans lutte et réservé dans la station de Lancaster où il est détenu sous caution de 2 millions de dollars

La police de l’époque a déclaré que l’un des adultes avait été transporté dans un hôpital local « pour difficulté à respirer », bien qu’il ne soit pas clair s’il s’agissait de Taylor.

Taylor a été arrêté sans lutte et réservé dans la station de Lancaster où il est détenu sous caution de 2 millions de dollars. Il doit comparaître devant le tribunal mardi.

On ne sait pas ce qui a motivé l’attaque présumée et l’incident fait toujours l’objet d’une enquête, cependant, les clients de la formation personnelle de Taylor ont déclaré au LA Times qu’ils s’étaient inquiétés de son bien-être plus tôt dans la semaine.

L’entraîneur de fitness, décrit comme « doux » et « fiable », avait suscité des inquiétudes lorsqu’il ne s’était pas présenté aux séances de fitness qu’il avait exécutées sur Zoom.

Howard Kern, un avocat et écrivain qui avait suivi des séances de formation personnelle avec Taylor pendant environ sept ans, a déclaré au Times qu’il avait signalé la fuite de gaz vendredi matin, conduisant les pompiers à trouver les corps.

«J’ai dit: » Je suis concerné « . Nous sommes préoccupés par une éventuelle fuite de gaz. Il y a quatre enfants et deux adultes – et nous sommes préoccupés par leur sécurité », a déclaré Kern au journal.

Le service d’incendie du comté de Los Angeles a été appelé à la maison à un étage vers 7h50.

L’un des clients de Taylor a déclaré au LA Times qu’il avait appelé la police pour signaler une fuite de gaz à la maison, conduisant les pompiers à trouver les corps.

Les voisins de Maurice Taylor Sr., organisent un mémorial à sa résidence pour les enfants décédés qu’il est accusé d’avoir tué le 7 décembre

Photographié la scène du crime. Les deux corps ont été retrouvés à l’intérieur de la maison familiale dans le bloc 45000 de Century Circle, Lancaster, vendredi matin, selon LASD

Le maire de Lancaster, R. Rex Parris, a déclaré que les deux victimes avaient été décapitées et a qualifié la scène de « brutale ». On ne sait pas depuis combien de temps ils étaient morts.

« Les adjoints du shérif du comté de LA ont répondu à l’endroit et ont vu qu’il y avait deux personnes à l’intérieur, toutes deux très jeunes, peut-être adolescentes, décédées », a déclaré le lieutenant Dean aux journalistes sur les lieux vendredi matin.

« L’un semble être un homme, l’autre semble être une femme, souffrant peut-être d’un type de traumatisme aigu, soit un couteau ou un tranchant. »

Dean a déclaré qu’il n’y avait aucun signe de fuite de gaz sur la propriété.

«Il ne semble pas que la cause du décès des deux personnes à l’intérieur ait quoi que ce soit à voir avec une fuite de gaz», a-t-il déclaré.

Un autre client a déclaré au Times qu’elle avait également contacté le département du shérif quelques jours plus tôt mardi lorsque Taylor n’a pas réussi à se présenter à une session sur Zoom.

Elle a dit qu’elle savait que quelque chose n’allait pas quand il n’a pas envoyé de lien Zoom pour une session et ne s’est pas présenté à l’heure allouée.

Une femme adulte – considérée comme la mère des victimes – et deux autres enfants étaient également présents à la maison à l’époque. Ils semblaient indemnes et étaient interrogés par des officiers

Scène où Maurice Taylor Sr.est escorté sur une civière par les adjoints du shérif de Los Angeles

La cliente, qui a parlé de manière anonyme, a déclaré qu’elle et d’autres clients avaient essayé et échoué de le contacter et ont commencé à se contacter en exprimant des inquiétudes sur le fait que quelque chose s’était passé.

«Je savais qu’ils n’étaient pas hors de la ville. Ils n’avaient pas d’argent pour voyager », dit-elle.

«Nous avions peur de l’empoisonnement au monoxyde de carbone, ou ils étaient tous morts après s’être endormis.

Elle a décrit Taylor comme «si fiable, si réactif» et «doux».

On ne sait pas si les députés ont répondu à la maison mardi lorsqu’elle a contacté le LASD.

Les députés ont interrogé les quatre autres personnes à l’intérieur de la maison à l’époque, dont Taylor, une femme adulte et deux enfants.

Taylor a été arrêté sans lutte et réservé à la station de Lancaster (ci-dessus) où il est détenu sous caution de 2 millions de dollars

Le département du shérif du comté de LA a déclaré samedi matin à DailyMail.com que la relation des trois autres personnes à l’intérieur de la maison avec les deux victimes n’était pas encore connue.

Cependant, le LA Times a rapporté que la mère des enfants était présente à la maison et avait été interrogée mais non arrêtée par des policiers.

Les deux enfants, dont l’âge et l’identité n’ont pas été libérés, ont été transportés à l’hôpital par mesure de précaution mais ne semblent pas blessés.

LASD a déclaré qu’il travaillait avec le département des services à l’enfance et à la famille du comté de Los Angeles pour placer les deux enfants survivants.

Il n’est pas clair si le DCFS a eu des contacts antérieurs avec la famille avant les événements de vendredi.

Taylor était entraîneur personnel dans un centre de physiothérapie et de conditionnement physique de Santa Monica, mais tenait maintenant des séances sur Zoom en raison de la pandémie.

Kern a déclaré au Times qu’il craignait que Taylor « subisse une pression énorme », ayant vécu et travaillé seul depuis l’âge de 18 ans et étant dans un mariage que Kern a qualifié de « litigieux ».

Le client a déclaré qu’il entendait souvent Kern au téléphone avec sa femme au gymnase et l’entendait « lui crier dessus ».

«Il serait très désolé et elle lui hurlerait dessus», a déclaré Kern.

Il l’a décrit comme «la personne la plus gentille que vous connaissez, puis multipliez cela par cinq».

«Il a travaillé si dur pour subvenir à ses besoins. Malheureusement, nous n’en savons pas assez pour dire ce qui s’est passé ou ce qui ne s’est pas produit.

Le maire Parris a déclaré qu’il pensait que les retombées de la pandémie avaient créé un environnement stressant.

« Ce que je vois, c’est que de plus en plus de gens se sentent désespérés, et cela ne peut avoir qu’un seul résultat », a-t-il déclaré, selon le Times.

Un propriétaire de la région a déclaré au Times qu’il pensait que seuls deux enfants vivaient dans la maison.

Il a déclaré que l’environnement domestique « avait l’air étrange », la famille se gardant pour elle-même et les fenêtres étaient souvent « noircies » dans un quartier où la plupart des autres s’arrêtaient et discutaient à l’extérieur.