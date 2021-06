Un papa britannique de trois enfants se noie dans la mer après être tombé des rochers après avoir commencé une nouvelle vie avec sa fiancée à Malte

Un père britannique de trois enfants est décédé après être tombé dans la mer à cause des rochers après avoir commencé une nouvelle vie avec sa fiancée à Malte.

Stephen Martin Thomas, 63 ans, a été retiré de l’eau près de l’aquarium national de la ville touristique de Qawra et déclaré mort sur les lieux.

Stephen Martin Thomas, 63 ans, est décédé après être tombé dans la mer depuis des rochers à Malte

La police pense que le « nageur fort » a perdu l’équilibre et a ensuite été traîné en mer, rapporte le Times de Malte.

Il est entendu qu’il s’est noyé, mais les enquêtes sont toujours en cours.

Sa fiancée a maintenant parlé de son chagrin à la suite de la tragédie qui s’est produite le 12 juin.

CJ Tinay Agos, 30 ans, a révélé qu’elle avait été appelée au poste de police de Qawra plus tard dans l’après-midi.

Elle a ajouté: « Quand je suis arrivée, ils m’ont dit la nouvelle la plus déchirante qu’il était parti et ils l’ont trouvé dans la mer face contre terre. »

Les agents ont montré à la jeune femme une photo de Thomas pour confirmer son identité.

Il devait épouser sa fiancée CJ Tinay Agos plus tard cette année

Il a été tiré de l'eau près de l'Aquarium national de Qawra

Elle a dit: « Mon cœur s’est brisé quand j’ai vu son visage. »

Thomas, appelé Steve par des amis et surnommé un « fier Gallois », s’est rendu à Malte chaque année pendant 12 ans avant de rencontrer son partenaire et de rendre le déménagement permanent il y a trois ans.

Ils se sont ensuite fiancés en 2020 et ont prévu de se marier plus tard cette année.

Sa fiancée a déclaré qu’il connaissait bien la région et qu’il était un bon nageur, ajoutant : « Je n’arrive toujours pas à croire que cela se soit produit.

« C’était un si bon nageur… il m’a même appris à nager. Il était tellement en forme pour son âge.





« C’était un homme tellement drôle, il me faisait toujours rire. Il était aussi la personne la plus aimante, la plus attentionnée et la plus amicale, faisant toujours de son mieux pour aider tous ceux qui en avaient besoin. »

Elle a ajouté: « Il manquera à ses amis et à sa famille, et plus particulièrement à moi. »

Ses funérailles, décrites comme une célébration pacifique, ont eu lieu le 19 juin.