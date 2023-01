Un paon cherchant un abri et un bélier cherchant un compagnon sont les principaux appels loufoques à BC Conservation en 2022

Les agents de conservation ont reçu plus de 30 000 appels l’an dernier, certains plus uniques que d’autres

Un paon est vu dans le quartier Sullivan Heights de Surrey. En 2022, le BC Conservation Officer Service a déclaré que l’un des appels les plus farfelus qu’il avait reçus concernait un paon cherchant refuge chez quelqu’un. (Crédit : Amy Reid)

Croire qu’un bélier a besoin d’un partenaire romantique est l’une des raisons les plus uniques pour lesquelles le BC Conservation Officer Service affirme que son expertise a été recherchée en 2022.

Au total, le service affirme que ses agents ont reçu plus de 30 000 appels liés à des conflits entre l’homme et la faune l’année dernière, dont certains se sont démarqués plus que d’autres. Voici le top 10 du service :

Un appelant a contacté le service après qu’un paon soit entré dans leur maison par une porte ouverte. Ils n’étaient pas préoccupés par la présence du paon – en fait, le grand-père de l’appelant pensait qu’il devrait probablement rester à l’intérieur étant donné le temps qu’il faisait – mais ils voulaient juste en informer le service. Une femme a tenté de prendre rendez-vous avec le service pour qu’ils viennent retirer un grand nombre de serpents de son jardin. Elle s’est dite inquiète pour leur bien-être. Plusieurs personnes ont informé le service qu’un très gros bélier à l’air solitaire traînait dans la région. Un appelant pensait que l’animal avait probablement besoin d’un rendez-vous. Dix minutes après avoir appelé la police au sujet d’un bruissement suspect et d’un buisson ronronnant, un appelant a décidé qu’il devait également contacter le service de conservation. Ils craignaient que ce soit un couguar. Le manque de têtards dans l’étang d’un appelant les a inquiétés au point qu’ils ont décidé qu’ils avaient besoin de l’aide d’un agent de conservation. Un appelant a dit au service qu’il y avait une famille de loutres dans la région. C’est tout. Un homme a appelé une musaraigne morte et a insisté sur le fait qu’un rapport devait être fait, bien que les agents aient indiqué qu’ils ne s’en souciaient pas. Une femme a signalé qu’un blaireau construisait une tanière dans son jardin. Elle a dit qu’elle n’était pas inquiète, mais qu’elle voulait que le service le sache. Un appelant a vu un ours attaquer une statue qui ressemblait à une personne. Ceci, ont-ils dit au service de conservation, était un comportement inquiétant. Un appelant n’a pas pu dire ce qu’il avait vu, mais a signalé une sorte de gros animaux noirs et gris volant près de son allée.

