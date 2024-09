« Un pansement sur un problème beaucoup plus important » – les propriétaires d’entreprises réagissent au programme de subventions de la ville pour couvrir les dommages causés par le vandalisme

7 septembre — Yvonne Stokes, propriétaire de Grey Dog Trading à Old Town, était assise dans son magasin vide devant un présentoir de tapis Navajo pliés vendredi après-midi.

Shade se couvrait le visage parce que le cadre de la fenêtre turquoise à côté d’elle était recouvert d’une plaque de contreplaqué pour bloquer la fenêtre brisée qui était traversée par des fissures.

« Il y a beaucoup de colère et de haine qui circulent, et je suis sûr que certaines personnes ressentent simplement le besoin de s’en prendre à quelque chose, et de grandes fenêtres comme celle-ci sont une cible attrayante », a déclaré Stokes.

Stokes est habituée à ce genre de situation. Elle a dû remplacer six fenêtres en six ans et elle n’est pas la seule propriétaire d’entreprise à Albuquerque – et surtout dans la vieille ville – à être confrontée à ce dilemme.

Mardi, le programme de subventions de 200 000 $ de la ville d’Albuquerque, appelé « Fenêtre sur l’opportunité », a été accueilli avec pessimisme par les membres de la communauté des petites entreprises.

La ville a annoncé le programme de subventions et le partenariat avec le département de police d’Albuquerque dans un communiqué de presse, s’engageant à réparer les vitrines des entreprises vandalisées.

« Cela doit être proche des élections », a déclaré Stokes à propos du programme, notant qu’elle n’a pas été remboursée pour le coût des dommages les cinq autres fois où ses fenêtres ont été brisées.

« Nous avons créé cette subvention pour apporter un soulagement aux propriétaires d’entreprise, leur permettant en quelque sorte de se recentrer sur la gestion de leur entreprise plutôt que de s’inquiéter des dépenses imprévues », a déclaré Frankie Hermosillo, développeur économique principal de la ville.

Hermosillo a déclaré que le moment de l’octroi de la subvention est une coïncidence et non pas dû à la pression publique et à la couverture médiatique d’une vague d’actes de vandalisme dans la vieille ville en août.

« Nous planifions cela depuis plusieurs mois, en remontant jusqu’au nouvel exercice financier de juillet », a déclaré Hermosillo.

« Honnêtement, cela n’avait rien à voir avec ces rapports. … Au Small Business Office, nous nous sommes demandé : « Que pouvons-nous faire ? Comment pouvons-nous apporter du soutien aux entreprises pour leur faire savoir que nous sommes là, que nous les écoutons, que nous essayons de les aider d’une manière ou d’une autre », a-t-elle ajouté.

Selon Hermosillo, 10 entreprises avaient déposé une demande de subvention mercredi après-midi. Les entreprises peuvent prétendre à un montant allant jusqu’à 5 000 $ pour les réparations et 1 000 $ supplémentaires sont disponibles pour les entreprises qui utilisent du « verre vert durable ou du verre de sécurité pour leurs réparations ».

Hermosillo a déclaré que le financement de la subvention provenait de l’APD.

Pour être éligibles, les incidents doivent avoir eu lieu le 1er septembre ou après cette date, et les entreprises doivent avoir des documents, notamment un rapport de police et des photos horodatées des fenêtres endommagées et réparées. Les entreprises qui ont été vandalisées entre le 1er juillet et le 31 août sont éligibles si elles s’inscrivent à l’enquête sur la prévention de la criminalité des entreprises de l’APD, selon le communiqué.

Le processus est fastidieux, selon Stokes.

« Ils me compliquent la tâche, car je dois leur fournir des photos horodatées des dégâts. J’habite à Corrales. Il me faut 40 minutes pour venir ici », a déclaré Stokes. « Au moment où j’ai entendu parler des dégâts, les murs avaient déjà été condamnés. Donc tout le monde dans la vieille ville est sorti pour prendre des photos et des vidéos, mais je n’ai pas les photos dont j’ai besoin pour obtenir la subvention. »

De plus, selon une facture fournie au Journal, le coût de remplacement des fenêtres de Stokes est de 4 578,84 $, soit presque le montant maximum que la ville alloue à chaque entreprise, qui est de 5 000 $.

« Le type de fenêtres est à double vitrage, elles sont de type Pella, et leur conception est spéciale, sur laquelle je n’ai aucun contrôle », a déclaré Stokes. « Je ne peux pas simplement remplacer le verre, n’est-ce pas ? Je dois remplacer l’ensemble. C’est l’architecture que le propriétaire du bâtiment a choisie. »

Stokes a déclaré avoir constaté une augmentation des actes de vandalisme au cours des dernières années, ajoutant qu’elle n’avait pas vu de patrouilles de police ces derniers temps. Elle pense que le nombre croissant de personnes sans abri dans le quartier a provoqué l’augmentation de la criminalité et des actes de vandalisme.

Laura Kuehn, de l’unité de prévention de la criminalité de l’APD, a déclaré que le département participe au programme de subventions en interrogeant les entreprises et en émettant des recommandations pour dissuader la criminalité. L’argent du programme provient du budget de l’APD.

Kuehn a déclaré que l’APD avait constaté une augmentation des actes de vandalisme contre les entreprises d’Albuquerque récemment, mais pas autant que pendant la pandémie. En juillet 2020, la ville a lancé une initiative similaire – du même nom – visant à remplacer les vitres brisées des entreprises du centre-ville. Le programme s’applique désormais aux entreprises de toute la ville.

Kuehn a déclaré que certains des changements que le département pourrait recommander pourraient être difficiles à mettre en œuvre dans la vieille ville en raison de la nature historique des bâtiments et des efforts de préservation des propriétaires d’entreprises de la région.

Le propriétaire de l’Outpost 1706 et ancien chef de la police de l’État du Nouveau-Mexique, Pete Kassetas, a déclaré avoir été informé du programme de subventions quelques semaines avant l’annonce de la ville.

« Je pense que c’est un exemple parfait de la manière dont la ville et, d’ailleurs, le gouvernement, peuvent… compléter ce dont la communauté des affaires a besoin », a déclaré Kassetas.

Kassetas a également déclaré qu’il était heureux et surpris que la ville propose « quelque chose de tangible » pour résoudre le problème auquel lui-même et d’autres propriétaires de petites entreprises sont confrontés.

Nael Ali, propriétaire d’une petite entreprise de la vieille ville et directeur de The Shop at Old Town, a également déclaré qu’il était également surpris que la ville offre de l’aide. Cependant, comme sa boutique a été touchée par un incendie et n’a pas subi de dommages aux fenêtres, Ali ne sera pas éligible à la subvention.

Ali a qualifié cette subvention de « pansement sur un problème beaucoup plus vaste ».

« Cela indique un problème plus grave auquel nous sommes confrontés et qui doit être résolu de manière appropriée. La plupart des actes de vandalisme qui se produisent ne sont même pas couverts par les assurances et sont imputables aux petites entreprises », a déclaré Ali. « Donc, lorsque vous avez deux ou trois fenêtres cassées et quelques objets manquants, et que vous parlez de 1 000 à 2 000 dollars par mois, pour certaines entreprises, c’est une somme d’argent qu’elles ne peuvent même pas se permettre d’envisager. »

Stokes a fait écho à ce sentiment, déclarant qu’elle « ne peut pas faire de profit » dans la vieille ville.

Le président de la Chambre des représentants, Javier Martínez, démocrate d’Albuquerque, a écrit une lettre au chef de l’APD en août pour lui demander un plan pour faire face à la vague de vandalisme dans la vieille ville. Il a déclaré mardi qu’il pensait que la subvention était une bonne initiative, la qualifiant de « soutien à nos petites entreprises qui sont touchées par les problèmes de criminalité ».

Il a également réagi à l’impact que la subvention et l’augmentation des patrouilles auraient sur ses électeurs.

« La vieille ville, qui est l’une de nos fiertés, a subi des attaques au cours des deux dernières semaines, et je suis heureux que l’APD soit intervenue, ait installé des caméras et ait renforcé ses patrouilles », a déclaré Martínez. « J’ai demandé au chef (Harold) Medina, et je suis reconnaissant qu’ils aient répondu à l’appel presque immédiatement. »

Un pas dans la bonne direction

Bien que Martínez, Ali et Kassetas soient heureux que la ville et le département de police se lancent dans ce programme, ils ne pensent pas que cela résout les problèmes sous-jacents qui ont causé les crimes contre les biens.

« Je pense que la question de la sécurité publique est un problème beaucoup plus nuancé à traiter, c’est sûr, mais c’est un pas dans la bonne direction », a déclaré Martínez.

Ali a déclaré qu’il pensait que les problèmes se produisaient parce que différentes entités communautaires se rejetaient la faute les unes sur les autres.

« Ils sont en train de se déplacer sans loi, et c’est l’un des plus gros problèmes. Personne n’est tenu responsable de leurs actes », a déclaré Ali. « C’est comme si on était à nouveau dans le Far West, donc avoir des caméras et attraper les gens ne sert à rien. »

Kassetas partage ce sentiment et espère que le partenariat entre la ville et le service de police conduira à des changements.

Il a déclaré qu’il restait sceptique.

« Je pense que c’est un moyen de dissuasion, d’une certaine manière », a déclaré M. Kassetas. « Cela peut être un moyen de dissuasion, mais au final, est-ce que cela va arrêter le processus ? Non. »