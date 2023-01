Un panneau de ranch a été emporté près du pont de Spences lors des inondations de 2021 découvertes après un voyage de 350 km

Si un signe d’un ranch près de Spences Bridge pouvait parler, il raconterait une histoire extraordinaire d’un voyage qui l’a vu parcourir plus de 350 kilomètres en 14 mois avant d’être récupéré sur la Sunshine Coast près de Gibsons.

Le panneau en bois, mesurant environ six pieds de long sur un pied de haut, était suspendu au-dessus du pont menant à Osprey Ranch, à environ 14 kilomètres à l’est du pont Spences sur l’autoroute 8. Geoff Bannoff, propriétaire et habitant de la propriété depuis 2005, dit qu’elle comportait le nom du ranch et un balbuzard pêcheur portant une branche chargée de fruits conçue par son frère.

«Lorsque nous avons acheté la propriété, nous avons hérité d’un verger», explique Bannoff, ajoutant que cela a inspiré son frère pour créer le dessin. Le panneau était suspendu au-dessus du pont distinctif qui menait de l’autoroute 8 au ranch, et qui a survécu à l’incendie qui a fait rage près de la zone à l’été 2021 et a forcé l’évacuation de nombreux résidents de l’autoroute 8.

En novembre 2021, une rivière atmosphérique a pilonné l’intérieur sud, provoquant des inondations massives le long de la rivière Nicola et de l’autoroute et des propriétés adjacentes. La force de l’inondation a emporté des maisons et des dépendances, anéanti des propriétés, détruit ou gravement endommagé plus de sept kilomètres de l’autoroute 8 et tué une personne qui n’a pas pu quitter sa propriété.

Le pont en acier de 120 pieds menant à Osprey Ranch faisait partie des infrastructures emportées par les inondations, coupant l’accès au ranch. Ce n’est qu’en juin 2022 que Bannoff a pu revenir sur le site, et il se compte parmi les plus chanceux.

« Les autoroutes ont commencé à faire leur travail et nous avons eu accès à la propriété début juin. Nous avons récupéré le courant peu de temps après et nous avons laissé les autoroutes construire un camp de travail sur la propriété.

En septembre 2022, les derniers résidents évacués de l’autoroute 8 ont pu regagner leurs propriétés. Le 9 novembre 2022 – 361 jours après l’inondation – l’autoroute a été entièrement rouverte à la circulation entre Spences Bridge et Merritt.

« Je regarde la quantité de travail qu’ils ont accomplie, et c’est extraordinaire », dit Bannoff. «Ils ont dû dévier l’autoroute. Nous pensions que nous n’aurions plus jamais accès à la propriété avec le pont et l’autoroute disparus, mais il y avait un vieux pont ferroviaire au bout de la propriété, alors ils ont mis un pont routier à une voie là où se trouvait l’ancien pont ferroviaire et prolongé l’autoroute sur deux kilomètres le long de l’ancienne voie ferrée, puis a construit un autre pont à une voie vers l’IR7.

« Ils ont ramené nos voisins chez eux, mais les gens ont perdu des biens et des bâtiments, et une personne a été tuée. Les gens sont encore loin de s’en remettre. »

Au cours des mois qui ont suivi l’inondation, des débris, des épaves et des objets personnels emportés sont apparus tout le long des rivières Nicola, Thompson et Fraser. Un poteau cassé de BC Hydro de l’autoroute 8 a été retrouvé en janvier 2021, à des centaines de kilomètres de là, à Boundary Bay.

Bannoff dit qu’un entrepreneur travaillant le long de l’autoroute 8 a trouvé un enchevêtrement d’épaves de leur pont à environ trois ou quatre kilomètres en aval le long de la rivière Nicola, et d’autres débris du pont ont été trouvés dans la rivière Thompson au sud de Spences Bridge, à plus de 17 kilomètres de le ranch.

« Ils nous ont envoyé des photos et nous ont demandé ‘Est-ce votre pont ?’ Il a été construit par les anciens propriétaires du ranch en 1986 et était une structure assez particulière.

Il n’y avait aucun signe du signe parmi l’épave, mais Bannoff dit qu’il pensait qu’il se serait détaché: “C’était un bon signe lourd.”

Début janvier 2023, 14 mois après que le panneau ait été emporté, Peter Milne, un habitant de Sunshine Coast, était parti pour une randonnée entre Bonniebrook et Secret Beach près de Gibsons. Bannoff dit que Milne a repéré le panneau sur la plage en dessous de lui et s’y est rendu à pied, puis l’a récupéré et l’a effectué, un aller-retour de près de deux heures.

Milne a recherché Osprey Ranch en ligne et a vu qu’il se trouvait près de Spences Bridge. “Quelqu’un avait pris une photo du panneau [before the flooding] et c’était sur Google Maps et Street View », explique Bannoff.

Milne a appelé des amis à lui qui vivent à Spences Bridge, Dorothy et Mike Baragno, et leur a dit qu’il avait trouvé le panneau.

« Ils m’ont appelé et m’ont dit ‘Nous connaissons ce type qui a trouvé votre pancarte !’ », raconte Bannoff. Le plan est que Milne l’amène à Vancouver, où le panneau sera récupéré et ramené à son domicile.

Le voyage du signe l’a amené sur trois grands fleuves et dans le détroit de Géorgie, où il était à la merci des courants. Bannoff dit qu’il est en assez bon état, compte tenu de ce qu’il a traversé.

“C’était un signe assez solide. Il a traversé Hell’s Gate.

